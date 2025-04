La festa del Museo della magia di Cherasco si farà con alcune modifiche

Il museo della magia è ufficialmente considerato la casa dei sogni ed è, quindi, un invito ad aprire le finestre alla gioia. Papa Francesco disse agli artisti, comici e teatranti nell’incontro di fine autunno: «Voi, con la vostra arte, siete i portatori della speranza. È quindi necessario che non perdiate la capacità di sognare. Abbiate il coraggio di essere felici e distribuire sorrisi al mondo».

Si è deciso, per la giornata del 25 Aprile, di non cancellare la gioia di questo evento al museo della magia di Cherasco, ma di apportare alcune modifiche: la festa sarà unicamente all’interno del museo, verranno quindi sospesi gli spettacoli lungo la via Cavour. All’inizio di ogni incontro nelle manifestazioni in teatro, ci sarà un minuto di silenzio.

L’intero contributo raccolto (biglietto di ingresso e eventuali offerte) verrà devoluto per i bambini della parrocchia di Gaza (referente il parroco Padre Romanelli).