Calderoni (Pd): “Dopo il caos di Pasqua: la val Tanaro non può più aspettare”

Il consigliere regionale cuneese del Partito Democratico Mauro Calderoni in una nota lancia un nuovo appello sul tema della viabilità critica.

"Dopo il caos del ponte di Pasqua, aggravato dal maltempo, è chiaro che la situazione della viabilità in Val Tanaro sia sempre più insostenibile. Serve maggior attenzione da parte di Anas e un controllo serrato da parte della Provincia di Cuneo e della Regione Piemonte.

Esprimo piena solidarietà per l’indignazione dei sindaci Fabio Mottinelli (Ceva), Enzo Dho (Nucetto), Giorgio Ferraris (Ormea) e Luciano Sciandra (Garessio). Hanno perfettamente ragione: l’Anas aveva già pronti dal 2009 tre progetti per la messa in sicurezza della Statale 28, ma non sono mai stati finanziati.

La frana tra Ceva e Nucetto è solo l’ultimo episodio. La SS 28 è ormai al collasso, anche a causa della chiusura del Tenda e dei cantieri sulla A6, in particolare tra Ceva e Savona. A Garessio, intanto, da cinque anni manca il ponte sulla 582, essenziale per evitare il passaggio dei mezzi pesanti in centro paese. Qualche settimana fa ho chiesto a Provincia e Regione di farsi parte attiva con Anas.

Lo ribadisco: basta rinvii.

Servono risposte immediate".