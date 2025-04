Ad Alba si insegna la pace: due incontri aperti per imparare la nonviolenza

Cosa significa davvero educare alla pace? Non è solo una questione da assemblea scolastica o da frase da diario. Ad Alba, nella biblioteca del Liceo Scientifico, la domanda diventa concreta, urgente, reale. Il 9 e il 16 maggio, nella sede dell’istituto “L. Cocito”, due incontri aperti a tutti — studenti, docenti, genitori, cittadini curiosi o preoccupati — metteranno in discussione la retorica della “guerra giusta” e proporranno strumenti pratici per vivere, e insegnare, la nonviolenza.

Il primo appuntamento, venerdì 9 maggio, si intitola provocatoriamente “Dobbiamo armarci per difenderci dalla pace?” È una domanda che ribalta le logiche comuni e costringe a pensare. A guidare l’incontro saranno Angela Dogliotti Marasso, vicepresidente del centro studi Sereno Regis di Torino e Bianca Marengo, docente della scuola secondaria di primo grado per la pace di Diano d’Alba. Sarà un confronto interattivo, un’introduzione a quella che è una cultura spesso sottovalutata, eppure sempre più necessaria.

Il secondo incontro, il 16 maggio, si concentrerà sulla comunicazione empatica nonviolenta. Paola Almini guiderà un laboratorio teorico-pratico per esplorare un’altra via di relazione possibile—con se stessi, con gli altri, con il mondo. Sì, anche con chi la pensa in modo opposto. Anche quando sembra impossibile.

Gli incontri si svolgono dalle 17 alle 19 nella biblioteca del Liceo Cocito e sono parte del Progetto Rondine, un’iniziativa educativa attiva per l’anno scolastico 2025-2026. A chi parteciperà verrà rilasciato un attestato, ma più che un certificato, questi incontri offrono una forma diversa di educazione: quella che non insegna cosa pensare, ma come pensare.

Perché parlare di pace, oggi, significa prendersi un rischio. Ma il Progetto Rondine vuole proprio questo.