Incontri di educazione civica “VolontariAmo”: ancora tanti i ragazzi coinvolti al “Marconi” di Savigliano e Marene con il progetto di A.I.S.P.A

Si sono conclusi prima delle festività pasquali, per quest’anno scolastico, gli ultimi incontri di educazione civica “VolontariAmo – Il mondo della Scuola avvicina i ragazzi alle Comunità Territoriali”, rivolto ai giovanissimi e riproposto nelle classi di seconda media dell’Istituto Comprensivo Papa Giovanni XXIII - scuola secondaria “Marconi” nei plessi di Savigliano e Marene in orario curriculare.

Il progetto, ideato e promosso dall’Associazione Italiana Servizi Pubbliche Amministrazioni - A.I.S.P.A., attraverso i laboratori ed incontri con gli operatori della Cooperativa Caracol ha visto realizzarsi la sua seconda edizione sul territorio saviglianese, coinvolgendo anche rappresentanti delle associazioni locali. I ragazzi hanno potuto riflettere e riscontrare in prima persona il ruolo del volontariato attivo, toccando con mano cosa significa “rendersi utili” all’interno della comunità in cui vivono e comprendere il valore dello stare insieme agli altri in modo costruttivo e “sano”. Gli incontri si sono realizzati con gli operatori di Caracol: i primi si sono svolti a fine marzo con momenti di confronto e attività di stimolo per sensibilizzare al concetto di “comunità”, ciò che la crea e le gravita intorno. Negli ultimi incontri, conclusi a metà aprile, sono stati coinvolti alcuni rappresentanti di associazioni ed enti di volontariato della zona del saviglianese per portare una concreta testimonianza. Hanno partecipato a Savigliano: la Consulta Giovani, la Consulta della Solidarietà e l’Oratorio; mentre a Marene: gli “Amici della Biblioteca”, la Caritas e l’Oratorio.

Serena Gasco, Presidente di A.I.S.P.A., spiega: «Siamo soddisfatti di come si è svolta questa seconda esperienza della nostra Associazione coi ragazzi delle scuole saviglianesi, che hanno partecipato in modo attivo e curioso ai laboratori organizzati dalla Cooperativa Caracol. Inoltre, l’aver dato loro possibilità di parlare e confrontarsi direttamente con le associazioni ed enti di volontariato locali è stato il modo per fargli fare un “primo passo” all’interno delle dinamiche del proprio territorio e del comune in cui vivono. Speriamo di averli stimolati ad uno spirito di servizio più “ampio” che, in futuro, può sfociare anche nel contesto amministrativo locale, utile ed essenziale per il proseguimento di una Comunità futura.»

Aggiunge Luca Alesso, coordinatore della Cooperativa Caracol per il progetto: «Ringraziamo l’A.I.S.P.A., gli Istituti Scolastici e i volontari per l’opportunità di realizzare di nuovo questa iniziativa, che si inserisce nel lavoro di promozione del benessere e del protagonismo giovanile nelle nostre città. Siamo certi che implementando progetti di promozione sociale possiamo contribuire, valorizzare e riconoscere il ruolo attivo dei giovani cittadini.»

Conclude Gasco: «A nome del Direttivo di A.I.S.P.A., vorrei rinnovare i ringraziamenti al Dirigente e Professori della scuola Papa Giovanni XXIII per la fiducia e collaborazione; alla Cooperativa Caracol e i suoi operatori coinvolti; alle associazioni di Savigliano e Marene per essere intervenute negli ultimi incontri; alla Fondazione Cassa di Risparmio di Savigliano per il prezioso supporto, grazie al quale abbiamo avuto nuovamente la possibilità di realizzare il progetto sul territorio».