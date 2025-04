A Cuneo un incontro sulle "curiosità marine”

L'associazione Rigenerazione Culturale conclude la serie di proposte di questa stagione con l'ultimo incontro culturale dedicato agli ambienti marini.



Non sarà un noioso trattato di biologia, ma una raccolta di curiosità del mondo animale marino del tipo: I pesci bevono? Dormono? Quanti anni vivono? Vedono a colori?



Queste sono solo alcune delle domande che spesso ci poniamo e le cui risposte sono a volte sorprendenti, a volte curiose, spesso affascinanti.



Normalmente siamo portati a considerare il nostro mare di serie B rispetto ai tanto decantati mari tropicali, ma inaspettatamente scoprirete che riserva delle sorprese e delle curiosità sorprendenti.



Relatore dell' incontri sarà GianCarlo Cagnoni, da anni appassionato di attività subacquee e di ricerche storiche e che grazie alla sua professione di pilota ha avuto modo e occasione di approfondire in giro per gli oceani del mondo.



La conferenza si svolgerà martedì 29 aprile alle ore 18,30 presso il Grand Bar di Cuneo, l'ingresso è libero e gratuito, ma invitiamo alla consumazione presso il locale, per ringraziare dell'ospitalità.