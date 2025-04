Medaglia di bronzo per l’U13 del Cuneo Volley alla Fano Thirteen Cup

Ottima prova per i giovani atleti biancoblù alla Fano Thirteen Cup, andata in scena a Fano durante il periodo pasquale. Un prestigioso terzo posto che testimonia l’ottimo lavoro svolto in palestra e rappresenta un ulteriore stimolo per continuare a crescere dopo il confronto con alcune delle migliori realtà pallavolistiche italiane.

Il cammino dei Fiöi è iniziato con grande determinazione nella fase a gironi, dove i nostri ragazzi hanno ottenuto tre importanti vittorie: 2-1 contro Grottazzolina, 2-1 contro Arco Trento e 2-0 contro Castelferretti.

Nei quarti di finale, i biancoblù hanno proseguito il loro percorso con un netto successo per 2-0 contro Scarperia, conquistando con merito l’accesso alle semifinali.

L’unico stop del torneo è arrivato proprio in semifinale, contro i futuri campioni del Colombo Volley Genova, che si sono imposti per 2-0. I nostri ragazzi, però, non si sono lasciati abbattere e hanno reagito con grande carattere: nella finale per il terzo posto hanno infatti affrontato nuovamente Grottazzolina, imponendosi con un perentorio 2-0 e conquistando così il podio.

Grazie a questo importante piazzamento, la squadra ha conquistato l’accesso al prestigioso Trofeo 0.13 – CMB di Treviso, che vedrà sfidarsi le realtà giovanili più influenti d’Italia nella categoria Under 13. Un’opportunità unica per continuare a crescere, confrontarsi e sognare in grande.

«Siamo partiti per questo torneo con l’obiettivo di far vivere ai nostri ragazzi un’altra esperienza a livello nazionale, e ne usciamo con un terzo posto che per noi vale come un oro. Questo risultato ci garantisce l’accesso al Trofeo 0.13 di Treviso e rappresenta una tappa importantissima nel nostro percorso. Sono orgoglioso della crescita che i ragazzi stanno mostrando, sia dal punto di vista tecnico che tattico. Questo risultato dimostra che stiamo lavorando nella direzione giusta. Questa esperienza ha rafforzato ancora di più il gruppo, mettendo in luce il valore della maglia che indossano e dei colori che rappresentano. Ci ha fatto capire che non dobbiamo porci limiti, che bisogna sempre sognare in grande e dare tutto per inseguire quei sogni, a partire dal lavoro quotidiano in palestra. Un grazie di cuore a tutti i ragazzi per la prestazione straordinaria e ai genitori, per il tifo instancabile e il supporto nei trasporti: siete stati il nostro settimo uomo in campo! Ora si torna in palestra per preparare al meglio le finali regionali 3x3 e concludere alla grande il campionato territoriale 6x6. Cuneo c’è, e ci sarà sempre. La gente come noi non molla mai!» - Andrea Marino, allenatore dell’Under 13 Lab Travel Falegnameria GMG Cuneo.

Il Direttore Tecnico del Settore Giovanile Mario Barbiero ha voluto esprimere la propria soddisfazione per il percorso compiuto dai giovani atleti, sottolineando l’importanza del lavoro svolto quotidianamente in palestra e le prospettive future del gruppo:

«Ottima la partecipazione della nostra squadra Under 13 al torneo di Fano, un torneo con squadre provenienti da tutta Italia. La crescita dei nostri ragazzi è stata straordinaria sin dal primo settembre, quando hanno iniziato l’attività con l’allenatore Andrea Marino, che ha fatto un ottimo lavoro e ha condotto per mano questi ragazzi fino a questa parte della stagione, in cui stanno raccogliendo notevoli risultati. Credo che il percorso fatto in questo torneo, con una sconfitta e cinque vittorie, sia straordinario, soprattutto perché il livello era molto alto. Il terzo posto finale ci ha dato la possibilità di partecipare alla finale nazionale di giugno a Treviso, dove saranno presenti le migliori compagini d’Italia. Questo gruppo è già alla conquista della seconda finale nazionale, con la Boy League e il campionato Under 13, quindi credo che possiamo essere estremamente soddisfatti, al di là dei risultati, soprattutto per il percorso altamente formativo e per la crescita che hanno avuto i ragazzi. C’è da aggiungere che Cuneo, con il progetto Fiöi, sta lavorando sul territorio, e a questo torneo hanno partecipato anche due ragazzi: Filippo Valente del PGS Jolly e Samuele Dho del Villanova Volleyball».



Under 13 Lab Travel Falegnameria GMG Cuneo: Belvolto L., Buttafarro S., Dho S. (Villanova Volleyball), Gastaldi M., Luciano T., Marchisio M., Paz y Mino Ruales C., Silumbra F., Sina A., Sottile R., Valente F. (PGS Jolly).

Allenatore: Andrea Marino

Allenatore: Mario Barbiero