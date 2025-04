Volley A2M Finale. Alessandro Marino agli imprenditori della Granda: "Credete nella pallavolo cuneese" [VIDEO]

Alessandro Marino è il responsabile del settore giovanile di Cuneo Volley, ma anche un imprenditore illuminato. Quell'imprenditore capace di radunare più di 500 persone al palazzetto quando la sua azienda, la falegnameria GMG di Dronero, è stata Match Day Sponsor durante la regular season.

Uno che crede in tutto quel che fa Marino, e che sa trasmettere la passione che lo pervade a chi gli sta accanto.

In questo video racconta la sua storia nel Cuneo Volley, da quando ha incontrato il presidente Gabriele Costamagna per quello che doveva essere un semplice aperitivo e si è invece trasformato in un incarico ufficiale, fino ai giorni nostri con l'importante ruolo di responsabile del settore giovanile.

Poi l'appello che lancia ai tanti imprenditori che gravitano in Granda, terra ricca dal punto di vista produttivo, ma forse un po' restia a "buttarsi" nelle avventure sportive: "Credete nella pallavolo cuneese" dice Marino. Lui con la sua GMG lo ha fatto, ed oggi dice: "Sono grato a Cuneo per quello che mi ha permesso di diventare".

IL VIDEOINTERVISTA AD ALESSANDRO MARINO QUI SOTTO: