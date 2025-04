Volley A2M Finale. Ettore Grosso (Cit Ma Bel): "In città si respira grande entusiasmo, contenti di essere tra gli sponsor che hanno supportato questa squadra"

Manca sempre meno a Gara 2 della finale playoff che mette in palio l'accesso alla SuperLega.

Ma Acqua S. Bernardo Cuneo e Consoli Sferc Brescia si ritroveranno una di fronte all'altra, rispettivamente con l'obiettivo di chiudere i giochi e di riaprire la serie.

Sarà una serata per cuori forti ed appassionati di sport, tutta da vivere a partire dalle 20 in un palazzetto gremito.

L'intero territorio cuneese è pronto a sostenere i ragazzi di Battocchio.

Una bella soddisfazione anche per gli sponsor che hanno da sempre creduto nelle potenzialità di squadra e società. Tra questi Ettore Grosso del Cit Ma Bel: "È davvero una bellissimo appuntamento quello di giovedì sera, per tutti. Ci fa rivivere le emozioni degli anni d'oro della pallavolo a Cuneo. In città se ne parla tanto, sono tutti entusiasti. Noi siamo contenti di essere tra gli sponsor che hanno creduto in questa realtà. È una grande soddisfazione arrivare fin qui. Il palazzetto sarà pieno per una serata speciale che ci riempie d'orgoglio".