Volley A2M Finale. La carica dei 5.000: palazzetto sold-out

Chiusa la prevendita per Gara 2 della Finale Play Off, in programma domani, giovedì 24 aprile alle ore 20.00 al Palazzetto di Cuneo. Tutti i 4.700 posti disponibili sono andati esauriti in quattro giorni di prevendita. Aggiungiamoci le persone accreditate, gli addetti ai lavori e gli sponsor ed è facile ipotizzare che saranno in 5.000 a spingere Sottile e compagni nel tentativo di conquistare la vittoria.

Non si vedeva tanto pubblico al palazzetto dai tempi delle Finali contro la Sisley Treviso, stagione 1995/1996.



Il botteghino dunque oggi non aprirà, mentre domani resterà aperta solo la Cassa Accrediti a partire dalle ore 18.30 per consegnare quelli già prenotati in precedenza.