Volley A2M Finale. 'In bocca al lupo' dalla sindaca Manassero: "Siamo tutti qui a tifare Cuneo" [VIDEO]

Non potrà essere presente durante la partita per altri impegni istituzionali (domani sera, 24 aprile, si svolge la tradizionale fiaccolata istituzionale per le vie della città nell'occasione della Festa della Liberazione del giorno dopo), ma non mancherà per un veloce saluto al presidente Costamagna ed all'intera società prima del fischio d'inizio.

La sindaca di Cuneo, Patrizia Manassero, si vede spesso seduta in tribuna accanto all'assessore allo Sport, Valter Fantino, a seguire le partite del volley maschile e femminile. Per questo vuol far giungere alla squadra di Matteo Battocchio, ma anche ai 4700 tifosi che affolleranno le tribune del palasport di San Rocco il suo più caloroso "in bocca al lupo" per la seconda sfida contro Brescia: "L'eventuale promozione sarebbe un bellissimo avvenimento - dice -, lo dimostra l'enorme interesse della gente di Cuneo. Dopo 11 anni sarebbe una bella soddisfazione e siamo qui naturalmente tutti a tifare Cuneo".

Il Comune è da sempre vicino alla società del presidente Gabriele Costamagna. Inoltre, l'assessore Fantino è uno che di pallavolo se ne intende e domenica scorsa è andato a seguire la squadra in terra lombarda: "Cerchiamo di essere vicini a tutto lo sport - aggiunge la sindaca -. Fantino è presente a tutti gli eventi, da parte mia cerco di esserlo quando mi è possibile. Cerchiamo di fare la nostra parte con l'aggiornamento continuo dell'impiantistica, ma anche attraverso la costruzione di nuove strutture come la palestra che sta sorgendo vicino al palazzetto. Sarà molto utile per gli allenamenti".

L'eventuale promozione in SuperLega potrebbe rappresentare un volano per l'intera città? Patrizia Manassero ne è convinta: "Lo sport è un grosso patrimonio per ogni città. Sia quello a livello amatoriale che quello agonistico nel quale le società partecipa no alla sfida con impegni economici importanti. Per questo cerchiamo di essere loro vicini il più possibile. Inoltre, la partecipazione a grandi competizioni permette di portare il nome della città in giro per il Paese".

Se sarà SuperLega, Cuneo con Perugia sarebbero le uniche due città ad avere una squadra in serie A1 di pallavolo nel settore maschile e femminile. "Sarebbe un bellissimo risultato e una grande soddisfazione avere il nome di Cuneo a livelli così alti", conclude la sindaca.

LA VIDEOINTERVISTA ALLA SINDACA PATRIZIA MANASSERO QUI SOTTO: