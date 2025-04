Volley A2M Finale. Tony Manera (Blu Brothers): "Ore di ansia e attesa, orgogliosi di questa squadra"

Cresce l'attesa e con essa l'adrenalina, per la partita che potrebbe consegnare a Cuneo l'agognata promozione in SuperLega.

Gara 1 ha infiammato l'ambiente, facendo rivivere alla città le emozioni degli anni d'oro.

I tifosi si preparano a sostenere la squadra in un vero e proprio appuntamento con la storia.

Marco "Tony" Manera, presidente dei Blu Brothers, alla vigilia di Gara 2 della finale playoff contro Brescia: "Ansia costante e attesa sono i sentimenti che prevalgono in queste ore. Pensiamo a ciò che potrebbe succedere domani. Siamo fiduciosi, la squadra è forte. Credo che ce lo meriteremmo, sia noi tifosi che la società che ha costruito questa squadra partendo praticamente da zero. Non vediamo l'ora di vedere il palazzetto pieno e la curva piena, come ai vecchi tempi. Speriamo anche che questa partita sia un nuovo punto di partenza. Dopo Gara 1 la tensione è salita ulteriormente, vediamo l'obiettivo vicino ed è un pensiero fisso. Sarebbe qualcosa di incredibile. La dirigenza, la squadra, lo staff hanno lavorato bene, con grande umiltà e senza proclami. Siamo orgogliosi dei ragazzi, hanno messo il cuore su ogni pallone. I giocatori sono arrivati in grande forma al momento clou".