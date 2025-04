Volley A2M Finale. Serena Garelli, voce dell'inno ufficiale di Cuneo Volley: "Vi racconto com'è nato" [VIDEO]

Quello dell'esecuzione dell'inno ufficiale è un appuntamento fisso per gli spettatori del palasport: tutti sanno che poco prima dell'ingresso in campo delle squadre, al maschile ma anche nel femminile, la cantante Serena Garelli impugna il microfono e canta. In modalità assolutamente "live".

Serena, oltre ad avere una voce meravigliosa, è anche una grandissima tifosa di tutte le squadre del capoluogo: è sempre presente agli appuntamenti di Cuneo Volley, Cuneo Granda Volley, ma anche allo sferisterio per la Subalcuneo di pallapugno.

L'inno della pallavolo maschile naturalmente ha una sua storia, che Serena ci racconta: "Se ne iniziò a parlare nel settembre del 2018 - dice - e venne presentato il 17 marzo 2019. Una domenica che ricordo con grande gioia e allo stesso tempo incredulità. Della serie: sta succedendo davvero, ci dicevamo io e Matteo!".

Matteo è Matteo Minchillo, autore della parte musicale e dell'arrangiamento: "L’inno nasce a quattro mani tra il collega compositore e pianista genovese Matteo Minchillo e me - racconta Serena -, di cui ho scritto il testo e ne sono interprete. L’incisione, sempre a Genova, è stata realizzata nello studio dello storico fonico Sergio Usai".

Un inno deve ricordare simboli ed immagini significative della storia della società e della squadra: "Infatti, prima di farmi trasportare dalla penna - continua Garelli -, mi ero confrontata con l’allora vicepresidente Gabriele Costamagna, che ha sempre creduto in questo progetto e che ringrazio tutt’oggi, per stabilire dei punti fermi. Poi il lavoro è iniziato, è stato tanto e il risultato molto emozionante!".

Garelli e Minchillo hanno continuato a lavorare insieme dopo la composizione dell'inno del Cuneo Volley: "Con Matteo abbiamo in seguito realizzato altri progetti musicali ma, come si dice, il primo amore non si scorda mai". E tra l’altro, mi viene da dire con orgoglio che anche il nostro inno nazionale ha i suoi natali proprio nella Superba e ci accompagna, anche se inizialmente in modo provvisorio, dal 1946. A volte ci scherziamo su e diciamo che io rappresenterei il poeta Mameli, mentre Matteo il compositore Novaro".

Serena Garelli chiude la nostra conversazione ricordando le parole dell'inno. "Nel cuore di Cuneo si accendon due colori: bianco e blu, sono storia, sono passione… Per questa maglia lotterò, difenderò i nostri colori! Forza Cuneo, sogno con te! Forza Cuneo, trionfa con me!”.

L'incitamento finale: "E domani sera… saremo quasi in 5000 a sognare con te, Cuneo Volley! Anduma!!!!"

L'INNO UFFICIALE DEL CUNEO VOLLEY ESEGUITO DA SERENA GARELLI QUI SOTTO: