Ad Alba iniziato il lavoro di pulizia e trinciatura lungo il torrente Cherasca

E’ cominciato l’intervento di pulizia e trinciatura della vegetazione spontanea lungo il torrente Cherasca, dal confine con il comune di Diano d’Alba fino a strada Profonda.

Questi interventi sono indispensabili per migliorare l’efficienza idraulica dei corsi d’acqua, in vista di eventi meteorologici di carattere piovoso che, come già avvenuto in passato, possono avere natura eccezionale per intensità e portata.

I lavori consistono nella pulizia e trinciatura della vegetazione spontanea formatasi in alveo che è di ostacolo al regolare deflusso dell’acqua e hanno lo scopo di limitare eventuali pericoli di esondazione che si potrebbero verificare in seguito a eventi di piena in caso di piogge insistenti.

L’ordinanza per la manutenzione del torrente Cherasca firmata dal Sindaco nei giorni scorsi impone di non asportare materiale dall’alveo e che tutte le risulte dei tagli debbano essere allontanate dal luogo oggetto di intervento e non possano essere accatastate lungo le sponde, così da evitare pericolosi accumuli che potrebbero generare sbarramento al regolare deflusso delle acque.

Non si tratta di un intervento isolato: la manutenzione su rii e torrenti è cominciata già a inizio anno. Tra gli interventi fatti e previsti ci sono il disalveo e la ricalibratura dell’alveo dei rii Misureto, Verdero e Magliani con la rimozione di alcune occlusioni parziali e interventi di trinciatura e cippatura del materiale di risulta, ma anche la manutenzione sui torrenti di competenza regionale tra cui il Cherasca, il Baracchi e il Riddone, torrente già oggetto di recenti lavori di disalveo ultimati nel mese di dicembre.