Anche la scuola primaria di Roccabruna ha festeggiato la Giornata della Terra

Una giornata incredibile e soprattutto molto educativa quella vissuta, mercoledì 23 aprile, dalla scuola primaria di Roccabruna in occasione della Giornata della Terra.

Protagonisti i bambini e le bambine, che ripercorrono con noi una mattina ed un pomeriggio all’aperto, ricchi di attività didattiche e laboratori esperienziali, tutti dedicati alla scoperta, al rispetto e alla tutela del nostro pianeta.

Gli alunni, divisi in gruppi eterogenei, hanno partecipato ad una lezione CLIL di scienze incentrata sul suolo: “Abbiamo imparato, in inglese, la composizione e la struttura degli strati terrestri - ci raccontano con tutto il loro bellissimo entusiasmo - scoperto la presenza di elementi come sabbia, argilla, humus, acqua e aria, ma anche capito l’importanza degli esseri viventi che lo abitano. Dopo la visione di un video educativo legato alla Giornata della Terra, abbiamo fatto un quiz scientifico ed anche osservato campioni di suolo al microscopio”.

Guardare la Terra con occhi nuovi l’obiettivo, imparare a rispettarla: i bimbi hanno raccolto così piccole meraviglie naturali. Ed ancora lo yoga, la storia di “Gino il semino” che ha accompagnato in un viaggio simbolico fatto di attesa, trasformazione e fiducia, il piantare poi un piccolo seme, contribuendo a un gesto concreto di cura e speranza.

Grande coinvolgimento anche nell’Angolo Magico, spazio sensoriale della scuola ispirato all’approccio Snoezelen, dove gli alunni hanno esplorato ambienti rilassanti dedicati agli elementi della natura quali il mare, il prato, il suolo, in un’attività, utilizzando esclusivamente materiali di recupero, che ha unito creatività, immaginazione e sostenibilità: “Qui abbiamo costruito tutti insieme la nostra Città dei Sogni, è stato bellissimo!”

Nel corso della giornata non sono mancate attività motorie svolte nel Parco della Rimembranza ed un laboratorio artistico ispirato ai colori della natura, per ricordare che il movimento, il gioco e l’arte sono strumenti fondamentali per educare alla cittadinanza attiva e consapevole: “Durante una tappa ci siamo raccolti in cerchio sotto le betulle - raccontano i bimbi - e abbiamo ascoltato la lettura del libro La terra respira che ci ha aiutato a riflettere sul ritmo lento e profondo della natura: ci sembrava quasi di sentire davvero la Terra respirare con noi”.

Ad accompagnare gli alunni in questa bellissima giornata le insegnanti. Da parte loro l’unione e l’impegno a creare sempre di più queste giornate, preziosa occasione per i bambini e le bambine: “L’intera comunità scolastica - ci dicono - ha vissuto un’esperienza significativa e partecipata, all’insegna del contatto diretto con la natura, della cooperazione e dell’educazione alla sostenibilità. Un piccolo grande passo per crescere cittadini attenti e rispettosi del mondo che ci circonda”.