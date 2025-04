Campane a lutto nella Diocesi di Mondovì e Santa messa al Santuario di Vicoforte per Papa Francesco

Anche la Diocesi di Mondovì si unisce al lutto per la scomparsa di Papa Francesco.

Dopo le parole di cordoglio, espresse lunedì 21 aprile, il vescovo della Diocesi di Mondovì, Monsignor Egidio Miragoli si rivolge ai fedeli: "Ora è il momento della preghiera per lui, come del resto lui stesso era solito chiedere dopo ogni incontro privato o evento pubblico. Avvicinandosi il giorno delle esequie e del commiato sono a comunicare alcune iniziative con le quali vogliamo esprimere, come Chiesa diocesana, la nostra vicinanza al defunto Pontefice e la condivisione della preghiera".

Sabato 26 aprile, alle 10, in concomitanza con l'inizio delle esequie in Piazza S. Pietro, tutte le chiese della Diocesi suoneranno le campane a lutto.

Lunedì 28, si terrà la celebrazione diocesana di suffragio - Messa di settima - nel Santuario di Vicoforte, con una leggera modifica dei consueti orari, per facilitare la più ampia partecipazione. Pertanto, alle ore 18 si terrà la recita del Rosario; alle 18,30 la Messa di suffragio presieduta e concelebrata dal vescovo con i sacerdoti.



Domenica 18 maggio, in tutte le parrocchie, sarà celebrata una Messa di trigesima, nell'orario ritenuto più opportuno, dandone comunicazione ai fedeli.

"Personalmente - conclude Monsignor Miragoli - sarò presente alle esequie di papa Francesco, portando l'affetto e la preghiera di tutta la Diocesi".