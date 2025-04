Il Comune di Borgo San Dalmazzo primo a sostenere la campagna contro la violenza di genere promossa da Terziario Donna – Confcommercio Cuneo

Terziario Donna – Confcommercio Cuneo celebra con orgoglio l’adesione del Comune di Borgo San Dalmazzo come primo ente pubblico a sostenere attivamente la campagna contro la violenza di genere “Sii cambiamento – quando l’impresa fa cultura”.

Un gesto concreto, simbolico e dal forte impatto: il Comune ha ricevuto e affisso il fumetto ideato per la campagna all'interno dei propri uffici comunali (Ufficio Anagrafe). L’iniziativa, lanciata a novembre da Terziario Donna – Confcommercio Cuneo come prima campagna nazionale contro le molestie sul luogo di lavoro, nasce con l’obiettivo di sensibilizzare e informare, ponendo l’accento su atteggiamenti molesti spesso normalizzati o sottovalutati.

Il progetto si rivolge in primis agli esercizi commerciali aderenti a Confcommercio, ma è aperto a tutti coloro che vogliano contribuire a questa sfida sociale urgente e necessaria. “Sii cambiamento” è un invito alla responsabilità collettiva. Contrastare ogni forma di violenza – verbale, psicologica, economica, fisica o sessuale – significa unire uomini e donne in un percorso condiviso di rispetto, parità e solidarietà. Il fumetto, concepito per essere esposto nei luoghi di lavoro rappresenta un mezzo diretto ed empatico per stimolare una riflessione profonda e accessibile sul tema.

Siamo profondamente grati al Comune di Borgo San Dalmazzo per essere stato il primo ad accogliere questa iniziativa, confermando la propria sensibilità e l'impegno verso una cultura della prevenzione e del rispetto. La partecipazione delle istituzioni pubbliche è fondamentale per amplificare il messaggio e trasformarlo in azione concreta.

«Il Comune di Borgo San Dalmazzo è onorato di essere il primo ente pubblico ad aderire alla campagna “Sii cambiamento – quando l’impresa fa cultura”, promossa da Terziario Donna – Confcommercio Cuneo. Il progetto è in linea con la tematica della parità di genere sulla quale, come Amministrazione, stiamo lavorando», spiega la sindaca, Roberta Robbione. «Crediamo fermamente – aggiunge l’assessora alla Cultura, Michela Galvagno - che la prevenzione e l'educazione siano fondamentali per superare gli stereotipi di genere e promuovere ambienti in cui ogni persona possa sentirsi rispettata e sicura».

Grazie al sostegno e alla collaborazione di realtà pubbliche e private, il progetto si pone come modello virtuoso di come l’impresa possa e debba farsi promotrice di una nuova cultura del lavoro, fondata su dignità, inclusività e sicurezza. Il percorso, avviato con determinazione da Confcommercio-Imprese per l’Italia, ha già toccato numerose comunità locali, coinvolgendo attivamente le Ascom territoriali e la rete di Terziario Donna in un’importante attività di networking.

Questo lavoro condiviso è la dimostrazione di come si possa costruire un cambiamento reale attraverso il dialogo e la sinergia. “#iorispettochilavora” è l’hashtag che accompagna la campagna, sintetizzando un principio semplice ma fondamentale: ogni persona merita rispetto sul luogo di lavoro. Superare gli stereotipi di genere e promuovere ambienti equi e umani non è solo un obiettivo, ma un dovere.

Il Presidente di Confcommercio Imprese per l’Italia di Cuneo Roberto Ricchiardi ringrazia in particolare la Sindaca Roberta Robbione, l’Assessora Michela Galvagno e l’Amministrazione Comunale di Borgo San Dalmazzo per essere stata la prima a sostenere la nostra campagna contro la violenza di genere. “Il negozio di vicinato, conclude Ricchiardi, risulta essere un presidio fondamentale per garantire maggiore sicurezza sui nostri territori. Auspico che a breve molti altri Comuni aderiscano alla nostra iniziativa”.