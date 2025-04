Atletica Mondovì: Diego Poletto convocato in Nazionale U20, prenderà parte al “Trofeo Opitergium”

La direzione tecnica federale ha ufficializzato l'elenco degli atleti convocati che parteciperanno all’ Incontro Internazionale Under 20 di corsa su strada “Trofeo Opitergium” del 1° Maggio a Oderzo, in provincia di Treviso: una gara dall’altissimo contenuto tecnico con al via top runner internazionali della strada nonché i migliori prospetti futuri di nove rappresentative nazionali Junior.

Tra coloro che vestiranno la maglia azzurra sulla 10 km c’è Diego Poletto, biellese di Gaglianico che da gennaio, con il suo tecnico, ha sposato il progetto dell’Atletica Mondovì Acqua S. Bernardo.

Il classe 2006 si era messo in luce a ottobre scorso sfiorando il podio nella 10 km dei campionati italiani strada in 30’46”, crono confermato poi, ad Arona nel mese di febbraio. Poletto vanta anche un ottimo 14’59”01 sui 5.000 metri, fatto registrare proprio sulla pista di Mondovì nel 2024.

Per lui si tratta della prima convocazione, la 64ª del sodalizio monregalese che torna a respirare aria di “azzurro” dopo le ultime convocazioni datate 2022 di Adele Roatta.