Volley A2M Finale. Anche gara-2 è di Cuneo: Brescia battuta 3-1

LA CRONACA DEL MATCH

Parte subito con il break Cuneo che va sul 2-0 sul mani e fuori di Allik, Brescia pareggia con Cavuto (2-2), ma l'ace di Allik riporta i piemontesi avanti 4-2 ei il muro di Sette su Cavuto fissa il punteggio sul 5-2. Dalla seconda linea Pinali mette giù il punto del 10-6. Brescia accorcia di un break con il muro di Cavuto su Allik (10-8) e si porta a -1 sull'attacco dello stesso schiacciatore (10-9). Torna al servizio Allik e ne esce con la sua squadra avanti di 5 lunghezze: l'estone segna il secondo ace personale e Cuneo torna a +3. sul 13-10 Zambonardi chiama time out, ma al rientro in campo arrivano il primo tempo di Codarin e il diagonale di Pinali del 15-10. La Consoli reagisce e torna a -2 con l'ace di Erati ed il lungolinea vincente di Cominetti (16-14). Altra battuta punto dei cuneesi: Pinali per il 18-14, ma Brescia non demorde e torna a -2 (18-16) con un muro di Tondo sull'opposto piemontese, che però si riscatta subito trovando il mani-out del 20-16 e poi il pallonetto del nuovo +5 (21-16). Ora entra anche il servizio dei lombardi: ace di Cominetti del 21-18, poi Allik mette fuori la palla del 21-19 e tocca a Battocchio fermare il gioco. Brescia va ancora a punto e si porta a -1 (22-21) con Erati che mura Allik, ma riesce a chiudere 25-23 sull'errore al servizio di Cavuto.

Si sblocca sulla P1 di Sottile il secondo set: Allik trova il break dell'8-6 e poi l'ace del +3 (10-7). Zambonardi ferma il gioco, ma è ancora Cuneo ad andare a punto con un muro di Pinali su Tondo (12-8) e poi il mani e fuori di Sette: sul 13-8 c'è il secondo time out bresciano. L'errore di Bisset consegna il +6 ai cuneesi sul 14-8, Brescia si riprende un break (14-10) con Tondo che ferma Sette a muro che però si riscatta firmando due punti consecutivi e siamo 17-10. La Consoli accorcia di un break sull'ace di Cavuto (20-15), ma Allik se lo riprende subito (22-15). Cuneo va sul 2-0 (25-18) con un primo tempo di Volpato.

Per la prima volta nel match è Brescia a trovare il break nel terzo set: muro di Erati su Pinali (1-3), poi arriva il 3-6 sul diagonale vincente di Cavuto e la Consoli va sul massimo vantaggio con un muro di Tiberti su Sette: time out per Battocchio sul punteggio di 3-7 per gli ospiti. Cuneo accorcia di un break, Sottile blocca a muro Cavuto (5-7), ma i lombardi se lo riprendono con Cominetti (7-11) ed allungano a + 5 con un muro di Erati su Pinali: 7-12, secondo time out per Battocchio. Arriva un altro muro bresciano, Erati su Codarin (7-13) che si riscatta fermandolo a sua volta (9-13), ma la Consoli torna a +6 (9-15) con Bisset prima che Codarin dalla linea di fondo trovi l'ace del -4: sul 12-16 c'è l'interruzione del gioco di Zambonardi. Arriva il muro di Volpato su Cavuto (13-16), ma un fallo di rotazione fischiato a Cuneo riporta i lombardi avanti di 5 lunghezze sul 14-19. Un muro di Codarin su Cavuto rimette per un momento in corsa i piemontesi (17-20), ma il solito Cominetti ridà fiato alla manovra ospite firmando il punto del 17-22. Cuneo torna a -3 (19-22) sull'errore di Bisset, ma è ancora Cominetti a firmare il set ball (19-24) con un ace al quale risponde Allik (21-24), Bisset mette fuori la palla del 22-24, ma Cominetti chiude (22-25)

Quarto set, ancora Brescia avanti di un break sul 3-5, lungolinea del solito Cominetti, Cuneo pareggia a 5 sul fallo di rotazione fischiato ai bresciani e trova il break sul doppio ace di Sette che porta i piemontesi avanti 10-7. L'errore di Bisset porta i padroni di casa avanti 11-7, Brescia torna sotto (16-14) sulla pipe di Cavuto, ma il primo tempo di Cavuto riporta i ragazzi di Battocchio avanti 18-14. Arrivano tre altri aces di Sette (20-14), poi è l'apoteosi. Cuneo è in SuperLega