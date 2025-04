Torre San Giorgio: quando i vertici parlano al femminile

“Ho sempre pensato che 'Sono le donne a dare la forma al mondo', ne sono profondamente convinto”. Con questa “ammissione”, Massimo Antoniotti - vicepresidente della Provincia di Cuneo - ha voluto sottolineare l’importanza e la veridicità di fondo del talk che si è svolto giovedì 24 aprile a Torre San Giorgio, che ha dato il via alla famosa Sagra del Fritto Misto.

A raccontare la loro esperienza sono state tre donne impegnate in ambiti diversi che hanno raccontato la loro esperienza: Anna Sapino - direttore scientifico dell’Istituto di Candiolo - Paola Veglio - imprenditrice a capo di una azienda metalmeccanica - e Silvia Cavallero, la property manager di uno dei monumenti più amati e frequentati della Granda, il Castello di Manta.

“È stato un incontro molto interessante, dal quale tutti noi abbiamo imparato qualcosa - ha detto il vicepresidente della Provincia -. Un esempio concreto per i più giovani e per chi, come me, ama il proprio territorio e prova soddisfazione quando si raggiungono obiettivi importanti. Certo è che Anna Sapino, Paola Veglio e Silvia Cavallero, con il loro esempio e la loro storia, hanno ribadito concetti fondamentali: sono sempre l’impegno, la passione, la correttezza che vanno andare lontano. E questo al di là del genere. Poi è vero che le donne, soprattutto in certi ambiti fanno più fatica, purtroppo numeri e statistiche parlano chiaro e non mentono. Sono certo, però che anche questo interessante dibattito con tre interventi di così alto livello possano contribuire ad una parità dove ciò che conta è l’intelligenza, la voglia di fare e di fare bene”.

“Colgo l’occasione - ha terminato Antoniotti - per ringraziare il sindaco di Torre San Giorgio, Daniele Giorgio Arnolfo e tutta l’amministrazione, nonché fare i miei complimenti all’associazione Octavia per il modo in cui lavora per promuovere il territorio e le sue specificità, attraverso incontri, promozioni culturali ed enogastronomici, in un giusto mix tra tradizione ed innovazione, indispensabile per promuovere le nostre località. Un ringraziamento particolare ai tanti imprenditori che danno il loro contributo per la crescita non solo di questo territorio ma di tutta la provincia di Cuneo”.