Urmet in the road, il Truck che porta soluzioni e formazione sul campo agli installatori elettrici

Giunge al termine Urmet On The Road, un vero e proprio road show che dal 10 marzo scorso ha percorso più di 1000 km attraverso Emilia-Romagna, Lombardia e Piemonte, con 26 tappe presso altrettante sedi distributive territoriali, offrendo a installatori e distributori un’esperienza diretta e interattiva con le soluzioni per il settore elettrico, dalla videocitofonia multifunzione alla smart home.

Un evento itinerante durante il quale Urmet ha raccontato la sua nuova organizzazione commerciale, rinnovata, giovane e dinamica, che oggi si avvale anche di specialisti tecnici che affiancano gli installatori, offrendo formazione mirata, aggiornamenti normativi in ambito elettrico e approfondimenti tecnici essenziali per il loro lavoro quotidiano.

Il truck “griffato” Urmet è partito da Parma, ha toccato diverse città del Nord Italia, tra cui Bologna, Milano, Monza, Novara, Fossano, Biella, arrivando, per il gran finale, in provincia di Torino il 14 aprile scorso. Circa un migliaio gli installatori presenti complessivamente, sempre reattivi e pronti al dialogo con i tecnici Urmet.

«Con questo road show siamo stati ancora più vicini ai professionisti - spiega Giulio Smarrazzo, Sales Manager Italia di Urmet -. Perché vogliamo che ogni installatore trovi in Urmet non solo un fornitore, ma un vero partner di crescita e aggiornamento professionale, soprattutto in un settore in continua evoluzione tecnica e normativa come quello elettrico».

Un’esperienza immersiva e interattiva, non un semplice road show, ma un vero e proprio percorso tra soluzioni e strumenti pensati per agevolare e sostenere il lavoro: il truck Urmet si è rivelato una piattaforma mobile di confronto e formazione, con la possibilità di toccare con mano le tecnologie più richieste, provarle, confrontarsi con esperti e scoprire nuove opportunità per rendere il lavoro quotidiano più efficiente e sicuro.