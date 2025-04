Cuneo in SuperLega, Battocchio: "I miei giocatori immensi, hanno fatto qualcosa d'impensabile" [VIDEO]

Neppure dopo una soddisfazione così grande Matteo Battocchio vuol mettere in luce la sua bravura da allenatore. Come ha sempre fatto durante la stagione, anche nella gioia immensa del post promozione i suoi complimenti sono tutti per i giocatori: "Hanno fatto qualcosa d'impensabile. In questo periodo in panchina poteva esserci chiunque e avremmo vinto ugualmente. Sono stati immensi".

La svolta della sua squadra? "Nel girone di andata abbiamo giocato 2 partite con la formazione titolare, nel ritorno dalla terza abbiamo iniziato ad avere il sestetto al completo: avevamo bisogno di qualcosa al quale aggrapparci nei momenti di difficoltà. La vera battaglia è stata come affrontare tutte le difficoltà che si sono presentate durante la stagione".

Una menzione per Pinali: "Sono contento per Giulio, ma anche per la pallavolo italiana. Per la prima volta qui da noi ha potuto giocare senza antidolorifici, vuol dire che a Cuneo c'è uno staff che lavora bene. Sono davvero contento di averlo recuperato. Ma tutti i ragazzi hanno dato più di quello che potevano, mettendo la maglia davanti a tutto. Sempre e comunque".

I brividi per lo spettacolo sulle tribune: "Un'emozione indescrivibile, quello che ho visto stasera non l'ho mai visto in vita mia. Un pubblico devastante"