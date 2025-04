Cuneo in SuperLega, il DS Paolo Brugiafreddo: "I nostri giocatori uomini veri" [VIDEO]

La tensione del direttore sportivo Paolo Brugiafreddo si tagliava con il coltello durante la partita, poi quando Felice Sette è andato in battuta nel quarto set e ha piazzato tre aces si è alzato in piedi urlando: aveva capito che ormai era fatta.

Lo ritroviamo ad esultare in mezzo al campo a fine gara: "Una grandissima soddisfazione. Frutto di un grande lavoro da parte di tutti. Complimenti a tutto lo staff, plasmato da un grande allenatore come Matteo Battocchio"

L'elogio infinito ai suoi giocatori: "Abbiamo giocato con ragazzi che avevano già firmato altrove e che il prossimo anno non saranno più con noi, eppure hanno dato l'anima per questa maglia. Ma che uomini sono? Hanno dato tutto quello che avevano sapendo che il loro futuro non è più qui"

La dedica finale: "Dedico la promozione alla mia famiglia ed in particolare a mia moglie. Poi a tutti quelli che stanno dietro le quinte. Tutti, indistintamente. E poi anche un po' a me"