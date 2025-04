25 aprile, divieto per la manifestazione all'ex Idroscalo: Orbetello multa Anpi

(Adnkronos) - Festa della Liberazione con multa per l'Anpi ad Orbetello, in provincia di Grosseto. La locale sezione dell'Associazione nazionale partigiani è stata sanzionata oggi 25 aprile con una multa di 566 euro dalla polizia municipale per aver occupato il suolo pubblico del parco dell'ex Idroscalo.

Questa mattina infatti si è svolta la manifestazione per il 25 aprile nonostante il divieto del Comune. Nei giorni scorsi l'Amministrazione comunale con una delibera ha negato l'autorizzazione all'uso del suolo pubblico del parco ma l'Anpi ha deciso comunque di tenere l'iniziativa dello stesso luogo. L'Anpi valuterà se fare ricorso contro la multa.