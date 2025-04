Incidente stradale nel pomeriggio di oggi (sabato 26 aprile) a La Morra.

Coinvolto un veicolo di grossa cilindrata del quale il conducente, mentre transitava in borgata Castagni, ha perso il controllo finendo per ribaltarlo sulla sede stradale. Non si segnalano feriti di particolare entità.

Sul posto l’emergenza sanitaria e la polizia Municipale di La Morra.