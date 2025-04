Bra, passione vintage con il Mercatino dell’antiquariato in centro storico

Vi piace girare in cerca di tesori per i mercatini delle pulci? Allora l’appuntamento di domenica 27 aprile a Bra è quello che fa per voi.

Un ambiente divertente e colorato, tanta gente con cui condividere oggetti, ma anche tante storie che ogni singolo pezzo ha da raccontare. Si tratta di una passione che accomuna migliaia di persone, impossibile non trovare qualcosa in una delle variopinte e allegre bancarelle che punteggiano il centro storico cittadino già dalla mattina fino alle ore 19.

Qui potrete trovare praticamente tutto l’antiquariato e il modernariato di pregio: mobili, orologi, fumetti, occhiali da sole, bigiotteria, libri, vestiti, giocattoli, utensili, cartoline e tanto altro. Compresi i mitici puffi!

Un bazar en plein air stracolmo di oggetti usati da nonne e bisnonni fino alla terza generazione, oltre a chincaglierie, servizi da tè in ceramica e le collezioni di vinili rimaste stipate negli scantinati. Qui vige un’unica regola: il caos. Sta a voi, infatti, tra tavoli pieni di merce e gingilli vari, trovare il vostro oggetto del desiderio.