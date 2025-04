Ecco gli eventi del week end 26-27 aprile in provincia di Cuneo

Proseguono “Vinum” ad Alba e la “Sagra del Gorgonzola DOP” a Cavallermaggiore, manifestazioni di grande richiamo pubblico. Si festeggiano inoltre, in diversi luoghi della Granda la Madonna del Buon Consiglio e San Giorgio, con fiere, sagre, festeggiamenti e manifestazioni religiose.

Non mancano nel fine settimana le occasioni per passeggiate nella natura e le rappresentazioni teatrali, come sono numerosi i concerti e i mercatini dell’antiquariato e dell’agricoltura, che attirano sempre molti appassionati. Inoltre visite guidate a castelli e palazzi, mostre e musei aperti, raduni motociclistici e visite in molte sedi comunali.

Si consiglia sempre di consultare le previsioni meteo che potrebbero modificare i programmi delle manifestazioni outdoor.

Tutti gli eventi della provincia su www.visitcuneese.it e https://www.visitlmr.iT

***

CUNEO

TROVAROBE

Sabato 26 aprile, dalle 8 alle 18, sotto i portici che circondano Piazza Europa e Corso Nizza, tornano le bancarelle di antichità e collezionismo per il tradizionale mercatino Trovarobe. Info: https://www.comune.cuneo.it/attivita-produttive/vendita-occasionale/trovarobe.html

CUNEO

CERIMONIA EX SINDACI E VISITE A PALAZZO MUNICIPALE

Domenica 27 aprile alle ore 10.30 si terrà una cerimonia ufficiale (con ingresso aperto a tutta la cittadinanza) presso il Salone d’Onore del Municipio in via Roma 28, alla quale sono stati invitati gli ex sindaci e i familiari di quelli defunti. Il programma prevede i saluti istituzionali da parte della Sindaca Patrizia Manassero e dai rappresentanti della Regione Piemonte e della Provincia di Cuneo. Dopodiché verranno ricordati gli ex sindaci con un intervento del dott. Bruno Giraudo, già dirigente dell’Ente fino al 2024. Agli ex sindaci e ai parenti di quelli defunti verrà consegnata una pergamena a riconoscimento del lavoro svolto durante i loro mandati nella tutela dei valori su cui si fonda la Repubblica italiana. A seguire visita al palazzo municipale. Durante tutta la giornata, inoltre, si terranno visite guidate aperte al pubblico a cura dei volontari del FAI, dalle 10 alle ore 12 e dalle 14 alle 18: avranno una durata di circa un’ora e inizieranno ogni 30 minuti. Oltre all’illustrazione della storia del Palazzo Comunale, verrà prevista la visita al cortile interno, lo scalone e il Salone d’Onore, la sala della Giunta Comunale, l’Ufficio della Sindaca e la pinacoteca del corridoio.

CUNEO

MOSTRA MASTROIANNI

Sabato 26 e domenica 27 aprile, dalle ore 15.30 alle 19, sarà aperta presso Palazzo Samone, via Amedeo Rossi 4, la mostra “Libera Azione”, dedicata a Umberto Mastroianni, al suo straordinario Monumento alla Resistenza e alle altre opere dell’artista. Ingresso gratuito. Info: 335 81 50 757.

CUNEO

50 ANNI DI CUBO

Sabato 26 e domenica 27 aprile presso lo Spazio Innov@zione , via Roma, 17 - Cuneo si può visitare la mostra “50 anni di Cubo. Erno Rubik e il rompicapo che ha incantato il mondo”, aperta negli orari 9-13 e 15-20. Ingresso libero e gratuito.

CUNEO

VIVA LA LIBERTÀ

Domenica 27 aprile, alle ore 17, presso il Teatro Toselli di Cuneo, si terrà "Viva la Libertà", il concerto finale degli allievi della masterclass di canto lirico del M° Leo Nucci. L’ingresso è libero fino ad esaurimento posti. Info: https://promocuneo.it/

***

ACCEGLIO

MARMO VERDE

Domenica 27 aprile, escursione guidata alla cava di “Marmo verde” di Acceglio. Ritrovo alle 9.30 in piazza Nais. Info: 0175/46710 - 347 285 581.

***

ALBA

45 METRI SOPRA ALBA

Sabato 26 aprile, alle ore 15.30 e ore 17, visita guidata sul campanile della Cattedrale di Alba e merenda con prodotti tipici. Le guide del Museo Diocesano accompagneranno i partecipanti fino a 45 metri d’altezza, percorrendo l’antica scala ricavata tra le due torri campanarie del X e XII secolo. Il pomeriggio si concluderà con una merenda nel giardino fiorito della canonica del Duomo per degustare tisane e prodotti del territorio. Info: www.visitmudi.it

ALBA

VINUM

Sabato 26 e domenica 27 aprile la città diventa Vinum, la più grande enoteca a cielo aperto d'Italia, occasione unica per degustare i migliori vini del Piemonte.

Le produzioni d'eccellenza del territorio si presentano nel centro storico accompagnate allo Street Food ëd Langa, cibo di strada ricco di qualità e tradizione, e dal Vinum Lab, Corsi di Cucina e vari Workshop e, per i più piccoli, l’area gioco Vinum Bimbi. Le piazze della città diventano aree di degustazione delle principali tipologie di vini prodotte nella zona: Barolo, Barbaresco, Dolcetto, Moscato, Roero Arneis e Roero, i bianchi delle Langhe, l’Asti Spumante e i vini del Monferrato, senza dimenticare Grappe e distillati del Piemonte.

Info: https://www.vinumalba.com/

ALBA

IL PALAZZO DELLA CITTADINANZA

Domenica 27 aprile, dalle 9.30 alle 18, nel Municipio: “Il Palazzo della Cittadinanza”. Il Palazzo del Comune sarà aperto al pubblico e visitabile. Guide d’eccezione saranno i consiglieri comunali e i membri della Giunta albese che illustreranno le sale del palazzo cittadino, le funzioni che svolgono e la loro storia. Ogni visita durerà all’incirca 45 minuti con ritrovo e partenza dall’ingresso principale del Comune in piazza Risorgimento.

ALBA

EXPO LIVE

Sabato 26 aprile nel cortile della Maddalena e nell’ambito di Expo Live, alle ore 15 talk “Voce all’imprenditoria”, alle 17 “Una graphic novel sulla sostenibilità” e dalle 18 musica e Dj Set. Domenica 27 aprile alle ore 15 talk “Uno sguardo sul volontariato”, alle 16 “Natura, Boschi e territorio”, alle 17 “Comunicare la sostenibilità” e dalle 18 musica e Dj Set.

ALBA

VISIONI D’ARTE

Sabato 26 e domenica 27 aprile la chiesa di San Giovanni Battista ad Alba sarà presidiata dai volontari che accoglieranno i turisti e potranno fornire informazioni utili alla visita, con il supporto dei pannelli descrittivi e il sistema di audio guida con QR-code. Con turni di visita alle ore 15, 16 e 17 su prenotazione, sarà fruibile inoltre l’esperienza “Visioni D’Arte” per scoprire le opere d’arte della chiesa con un’esperienza immersiva, grazie a visori 3D, presso l’adiacente Spazio San Giovanni (ingresso dal chiostro). Info: https://www.sangiovannialba.it/

ALBA

ALBA SOTTERRANEA

Sabato 26 e domenica 27 aprile, attiva “Alba Sotterranea”, il tour guidato da un archeologo professionista alla scoperta del passato romano e medievale della città. Turni di visita sia al mattino sia al pomeriggio. Punto di ritrovo: 15 minuti prima dell'orario di visita in piazza Risorgimento 1/2, di fronte al Municipio/Ufficio turistico. Info: ambientecultura.it/eventi-itinerari/

***

BORGO SAN DALMAZZO

MAI PIÙ VOGLIAM LA GUERRA

Sabato 26 aprile, alle ore 21, all’auditorium di Palazzo Bertello, andrà in scena lo spettacolo teatrale “Mai più vogliam la guerra” con la compagnia teatrale “Gli episodi” di Boves.

***

BOVES- RIVOIRA

FESTA DI SANT’ISIDORO

Sabato 26 e domenica 27 aprile si festeggia a Rivoira di Boves, Sant’Isidoro, patrono degli agricoltori. Ricco il programma. Per info: 345 44 74 858 - 346 31 20 957.

***

BRA

TRA SILENZI E SOGNI

Sabato 26 e domenica 27 aprile aperta in orario 15.30 - 18 a Palazzo Mathis l’esposizione di Maria Carmen Salis “Tra silenzi e sogni”. Si tratta dell’artista vincitrice della quinta edizione della “Biennale della creatività – WAB”, andata in scena lo scorso autunno, con l’opera “Passeggiata serale”, che ovviamente sarà tra le tele esposte in questa personale.

Info: www.turismoinbra.it/

***

BUSCA

METAMORFOSI

Sabato 26 aprile presso il Teatro Civico di Busca va in scena lo spettacolo "Metamorfosi", una libera interpretazione da Il ritratto di Dorian Gray, con una protagonista femminile - Amanda - e una foto che conserva il segreto della sua vita. Info: https://www.santibriganti.it/

BUSCA

VISITA CAPPELLE

Domenica 27 aprile, dalle 14.30 alle 17.30 è organizzata una visita guidata alle cappelle di San Giacomo e Santo Stefano. L'attività rientra negli eventi collaterali relativi alla Mostra "Natura e Vita" ospitata a Casa Francotto. Info: https://casafrancotto.it/

***

ENTRACQUE

IL SENTIERO DI CAMILLA

Domenica 27 aprile escursione con la Guida Parco, su un percorso verso Costa Balmera. L'escursione si svolge nell'ambito del progetto CleanAlp. Info: www.parcoalpimarittime.it

***

CANALE

CONCERTO ALFIERA

Sabato 26 aprile, alle ore 21, presso il Foro Boario, concerto per i 45 anni di musica della banda musicale “Alfiera” con la partecipazione della banda musicale “Montatese”.

***

CASTIGLIONE TINELLA

MADONNA DEL BUON CONSIGLIO

Sabato 26 aprile, festa del Santuario dedicato alla Madonna del Buon Consiglio, con momento religioso culminante, con il 349° Anniversario dell’Apparizione ricordata alle ore 16 dalla processione che vede l’esposizione del tronetto seguito dai fedeli in un cammino lungo la strada, e poi la Santa Messa. Alle ore 19.30 cena servita della Pro Loco prevista nei locali del Santuario. Info:

340 19 10 930 - 350 03 00 020.

CASTIGLIONE TINELLA

IL GIORNO DELLE ORCHIDEE

Domenica 27 aprile, ritrovo alle 9.45 presso il circolo ACLI per passeggiata tra boschi e vigneti di moscato, alla scoperta delle orchidee selvatiche. Alle 12 pic nic sul prato tra le Badie e alle 14 musica tradizionale irlandese con coreografie nel bosco. Ritorno con passaggio su punto panoramico di San Carlo. Info: 340 19 10 930 contessadicastiglionetinella@gmail.com

***

CAVALLERMAGGIORE

SAGRA DEL GORGONZOLA DOP

Sabato 26 e domenica 27 aprile prosegue la “Sagra del gorgonzola DOP” con eventi suddivisi nei ricchissimi menu Mangia - Balla - Ama consultabili sul sito www.cavaeventi.it/

***

CHERASCO

NATURA E VITA

Sabato 26 e domenica 27 aprile sarà aperta nelle sale di Palazzo Salmatoris l’esposizione intitolata "Natura e vita, Daniele Fissore - Opere dal 1973 al 2017". Orario: dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 18.30. Ingresso libero. Info: www.turismoeventicherasco.it

***

CHIUSA PESIO

UN TÈ PER TE

Sabato 26 aprile visitabile la mostra collettiva “Un tè per te”, ospitata nelle sale mostre temporanee del Complesso Museale “Cav. G. Avena” con orario 9.30-12 e 15.30-17.30 Ingresso libero. Info. 0171/735514.

***

DEMONTE

VISITE A PALAZZO BORELLI

Sabato 26 aprile alle 15.30 e domenica 27 aprile alle 10.30 e 15.30 è possibile la visita guidata a Palazzo Borelli. Alle rovine del Forte della Consolata domenica alle 14 visita guidata. Info: 328 20 32 182.

***

FRABOSA SOTTANA

FERE ‘D SAN GIORS

Domenica 27 aprile 17a edizione della “Fera ‘d San Giors” con rassegna zootecnica alle ore 8. A seguire S. Messa e Apegiors, aperitivo per tutti. Premiazioni alle ore 12 e pranzo per gli allevatori alle ore 13. Per tutta la giornata mercatino, laboratori, esibizioni arcieri, antichi mestieri, lotteria benefica. Info: 339 59 28 256.

***

LIMONE PIEMONTE

SIC ET SIMPLICITER

Sabato 26 e domenica 27 aprile, visitabile nei locali dell'ex Banca Popolare di Novara, la mostra "Sic et simpliciter" del grande artista contemporaneo Ugo Nespolo. Ingresso libero.

***

MACRA

FIERA Di SANT MARCELIN

Sabato 26 e domenica 27 aprile torna la tradizionale Fiera di Sant Marcellin torna per la sua 177ª edizione, con eventi culturali, gastronomici e folkloristici che animeranno il borgo. Info: https://www.vallemaira.org/

***

MONDOVÌ

SUITE ESPAGNOLE

Sabato 26 aprile, alle ore 17, presso la Sala Ghislieri in via Francesco Gallo, concerto "Suite Espagnole", con i musicisti Anna Mikulska al violoncello e Philippe Argenty al pianoforte. Info: https://academiamontisregalis.it/

MONDOVÌ

MERCATINO ANTIQUARIATO, COLLEZIONISMO E HOBBISTICA

Domenica 27 aprile, per tutta la giornata, il rione Breo propone una novantina di espositori di mobili antichi, oggettistica di design e vintage. Info: https://comune.mondovi.cn.it/

MONDOVÌ

FESTA DI SAN BERNOLFO

Sabato 26 e domenica 27 aprile la cappella di San Bernolfo rimarrà aperta dalle 14.30 alle 17.30, con visite guidate ogni 30 minuti. Alle ore 17 Santa Messa e alle ore 21 concerto del gruppo corale "La Reis" all'oratorio di Santa Maria Maggiore. Domenica 27 aprile pranzo comunitario in oratorio a partire dalle 12.30 e asta benefica. Info: 348 72 22 710.

***

MONFORTE D’ALBA

LA PRIMAVERA SUL SENTIERO DEL BOSCO ANTICO

Sabato 26 aprile, con partenza alle ore 10 dal piazzale del cimitero, escursione sulle colline del territorio “monfortino” che guardano a levante della Langa del Barolo. Lunghezza percorso Km 14,7 circa, dislivello tot. 550 metri – (Escursionistico-Turistico). Info: https://terrealte.cn .

***

ORMEA

DALLA PROPAGANDA POLITICA AL CINEMA: LA GUERRA DEL VIETNAM VISTA DAI MANIFESTI

Da sabato 26 aprile, fino al 29 giugno, percorso visivo che svela il potere persuasivo dei manifesti nella memoria della Guerra del Vietnam, mostra promossa dal Comune di Ormea in occasione del cinquantesimo anniversario della conclusione della Guerra del Vietnam

Orario: nei fine settimana e nei giorni festivi 10-12 e 15.30-17.30

Info: Comune di Ormea 0174/391101 – Ufficio IAT Ormea 0714 392 157

ORMEA

SELVATICA

Sabato 26 e domenica 27 aprile, nella Sala Colombo in Piazza Teco a Ormea, aperta la mostra fotografica "Selvatica" - Istanti rubati alla fauna delle Alpi Liguri”.

Info: associazione.ulmeta@gmail.com

ORMEA

SCANDINAVIAN MOUNTAINS

Sabato 26 aprile, alle ore 21, nel Nuovo Cinema Ormea proiezione del docufilm "Scandinavian Mountains", presentato dal protagonista Giovanni Panzera, ambasciatore del cicloturismo cuneese nel mondo, e dal fratello Teresio, che lo ha accompagnato e ha curato le riprese. Info: 0174/392 157.

***

PEVERAGNO - MONTEFALLONIO

MEMORIAL MARCO RAMERO

Domenica 27 aprile alle ore 9 ritrovo in piazza a Montefallonio per il 22° “Memorial Marco Ramero”, raduno di motocicli e motociclisti. Alle 9.30 S. Messa, alle 11.15 corteo. Info: 347 81 16 049 - 339 49 22 873.

***

PIOZZO

DI FIORE IN ZUCCA

Domenica 27 aprile torna “Di fiore in zucca”, una giornata di festa primaverile in piazza: mercato di fiori e ortaggi, grande scambio di semi, idee verdi e personaggi in visita al paese delle zucche. Si potranno trovare semi, erbe, fiori e spezie e la consueta distribuzione gratuita di semi di 550 varietà di zucca. Info: www.prolocopiozzo.it/difioreinzucca/index.html

***

RACCONIGI

IL TROVAROBE

Domenica 27 aprile, dalle ore 7.30 alle 18, le suggestive vie del centro storico di Racconigi ospitano il "Trovarobe": grande mercatino dell'antiquariato, del collezionismo e modernariato. Info: https://www.visitracconigi.com/

***

SANTO STEFANO BELBO

MERCATINO SENZA TEMPO

Domenica 27 aprile si svolgerà il mercatino dell'antiquariato, dell'usato e del collezionismo. Info. 348 17 96 538.

***

SAVIGLIANO

COMMEDIA IN PIEMONTESE

Sabato 26 aprile, presso il Teatro Milanollo di Savigliano, alle ore 21.15, la Compagnia teatrale La Piazzetta andrà in scena con lo spettacolo in dialetto piemontese "Doe Fumne i l'hai marià, che rabel a mia ca" diretto da Sergio Ughi. L'appuntamento rientra nella rassegna dialettale piemontese organizzata da El fornel. Info: 349 05 75 239.

***

SOMMARIVA PERNO

CONCERTO

Domenica 27 aprile, alle ore 17, nella chiesa di San Bernardino, si terrà il concerto di gala “Romanze da salotto” di Francesco Paolo Tosti, con Mattia Pelosi, tenore, e Hilary Bassi, pianoforte, per la rassegna "Musica, cinema e teatro nel paese della Bela Rosin 2025". Info: 351 70 56 171.

***

TORRE SAN GIORGIO

SAGRA DEL FRITTO MISTO

Sabato 26 e domenica 27 aprile, 21a edizione della “Sagra del Fritto Misto, piatto tipico della tradizione piemontese, con un calendario ricco di appuntamenti per tutti i gusti e le età. Info: https://comune.torresangiorgio.cn.it

***

TRINITÀ

PATRONALE DI SAN GIORGIO - MANDALA FEST

Sabato 26 e domenica 27 proseguono i festeggiamenti della patronale di San Giorgio. Sabato 26 aprile pesca di San Giorgio alle ore 14 e polenta in piazza alle ore 20. Domenica 27 aprile stand dei “Creatori d’ingegno” e musica “Sota el Ciochè” dalle ore 8. “Mandala Fest” dalle ore 9 nelle sale del Castello Conte Costa. Visite guidate in municipio. Info: 339 19 68 471.

***

VALDIERI

ESCURSIONE CON GUIDA

Sabato 26 aprile, dalle ore 10 alle ore 16, il Parco Alpi Marittime, in collaborazione con il progetto "CleanAlp", organizza un'escursione con Guida Parco alla scoperta del Vallone della Vagliotta. Info: www.areeprotettealpimarittime.it

***

VALGRANA

FESTA AVIS

Domenica 27 aprile festa dell’Avis di Valgrana con ritrovo alle 10.45 in piazza Marconi, S. Messa e pranzo sociale.

***

VENASCA

MADONNA DEL BUON CONSIGLIO

Sabato 26 aprile, alle 18.30, funzione religiosa in parrocchia per la festa della santa patrona, la Madonna del Buon Consiglio e alle 21 concerto della cantoria e dell'Istituto musicale di Venasca in ricordo di Gioacchino Brizio.

Domenica 27 aprile, alle 16 messa solenne nella Confraternita con processione nelle vie del paese.