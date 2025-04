Torna il Festival Organistico Internazionale alla Chiesa di Cristo Re di Alba

Nei mesi di aprile e maggio la Chiesa di Cristo Re di Alba fa da scenario a un ricco calendario di eventi musicali: a partire dal 27 aprile alle ore 21 ritorna l’ormai consolidato appuntamento con le serate della VII edizione del Festival Organistico Internazionale.

Protagonista sarà come sempre lo splendido organo a canne costruito dalla ditta organaria “Piero Sandri Orgelbauer”.

Anche quest’anno la rassegna ospiterà nomi di spicco del panorama organistico mondiale, sotto la guida del M° Gabriele Studer, direttore artistico del Festival e organista titolare della Chiesa di Cristo Re.

Domenica 27 aprile il Festival si aprirà con il più importante organista proveniente dalla Svizzera, il M° JEAN-CHRISTOPHE GEISER, che proporrà un programma estremamente vario, spaziante dalla musica barocca fino al ‘900.

Organista della Cattedrale di Losanna, la sua brillante carriera lo ha portato a tenere oltre un migliaio di concerti in una quarantina di paesi in Europa, America, Asia e Australia.

Professore di Organo presso il Conservatorio di Losanna, Jean-Christophe Geiser ha realizzato numerose registrazioni, in particolare per diverse radio svizzere, DeutschlandRadio, Südwestfunk, Radio Russie; VDE-GALLO, IFO-Verlag e FNAC-Musique.

Alla prima serata faranno seguito tre ulteriori concerti nelle domeniche del 4, 11 e 18 Maggio rispettivamente con GABRIELE STUDER, organista di Cristo Re e Direttore Artistico del Festival; DAVID BRIGGS, organista della Cattedrale di St. John the Divine di New York e definito “…one of the world’s greatest contemporary organists…” dal celebre quotidiano statunitense “New York Times”.

Concluderà con l’ultima data uno dei più affermati organisti italiani, il marchigiano MARIO CIFERRI, proveniente da Porto San Giorgio (Fermo).

L’ingresso ai concerti sarà, come di consueto, libero nella suggestiva cornice della Chiesa di Cristo Re di Alba.