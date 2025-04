Martino (+Europa): "Gravissimi i fatti di Torino. I valori della Resistenza sono di tutti"

"Quanto avvenuto a Torino alla manifestazione per l'ottantesimo della liberazione è di una gravità inaudita". Così dichiara Flavio Martino, esponente di +Europa in merito all'espulsione violenta da parte di alcuni facinorosi, che sembra addirittura appartenessero al servizio d'ordine dell' Anpi, nei confronti dei rappresentanti di +Europa, dei Radicali, di Azione e di Italia Viva che portavano con sé le bandiere dell' Europa e dell' Ucraina.

"La Resistenza e i suoi valori sono di tutti e non di una parte sola. Chi ha combattuto per la libertà lo ha fatto perché ogni forma di squadrismo e di intolleranza fosse bandita e tantomeno praticata a una manifestazione antifascista. A Cuneo, alla fiaccolata di ieri sera abbiamo sfilato pacificamente con la bandiera dell' Europa e con quelle ucraine per ribadire proprio questi valori fondanti in un momento così delicato che vedono l'Ucraina sotto l' attacco Putiniano e che ha nelle democrazie europee il suo vero obiettivo. Orgogliosi essere stati gli unici a farlo insieme ad alcune esponenti della comunità ucraina" ha concluso Martino.