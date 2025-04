Nel momento magico dello sport cuneese, quale futuro per lo Stadio Fratelli Paschiero?

“La città di Cuneo e tutta la sua provincia vive un momento davvero speciale per quanto riguarda lo sport: la campionessa di nuoto Sara Curtis - che tra l’altro speso si allena allo Stadio del Nuoto di via Porta Mondovì - il ritorno in SuperLega del Cuneo Volley maschile, solo per citare i due esempi più eclatanti. Per questo, a maggior ragione mi chiedo come mai l’Amministrazione cittadina non abbia ancora deciso un intervento serio, concreto e strutturale per il nostro storico Stadio Fratelli Paschiero”

A chiederlo attraverso un’interrogazione presentata per il prossimo consiglio che si terrà lunedì 28 e martedì 29 aprile, è il capogruppo di Forza Italia Franco Civallero, che spiega: “lo stadio cittadino è molto frequentato e amato dai cuneesi, mi chiedo se la giunta Manassero abbia un progetto di riqualificazione da realizzare in tempi brevi. E se il progetto esiste, vorremmo conoscerlo”.

Il capogruppo azzurro sollecita l’amministrazione anche a valutare “l’opportunità di partecipare al bando nazionale “Sport e Periferie 2025”“.

Civallero, a nome del Coordinamento Forza Italia Cuneo, sottolinea quindi l’urgenza di un intervento strutturale sull’impianto calcistico cittadino, definendolo “un recupero indifferibile per garantire sicurezza, funzionalità e dignità a una struttura che rappresenta un patrimonio sportivo e sociale per tutta la città”.

Il bando promosso dal Governo italiano di cui parla Civallero è destinato ai Comuni e prevede due linee di intervento: la prima, dedicata alla riqualificazione di impianti sportivi esistenti, è aperta ai centri con almeno 5.000 abitanti, quindi categoria in cui rientra Cuneo. L’obiettivo dichiarato è favorire l’accesso allo sport, l’inclusione sociale e il benessere delle comunità locali, in particolare nelle aree periferiche.

«Lo sport non è solo agonismo, ma anche coesione e sviluppo locale – sottolinea il consigliere comunale di Forza Italia -. Per questo chiediamo al Comune se intende candidarsi al bando, cogliendo questa concreta occasione per rilanciare il nostro stadio e restituirlo a pieno titolo alla città. Oppure se abbia altre intenzioni, di spiegarci quali sono”.