La Valle Stura pronta a lanciare il "mese delle rose": tutti gli eventi di maggio

La primavera porta con sé un calendario ricco di appuntamenti firmati Consorzio Valle Stura Experience, pensati per valorizzare le eccellenze culturali, naturali ed enogastronomiche del territorio.

Si parte il 3 maggio con un nuovo appuntamento di “Tradizioni in cammino”, progetto a cura della guida escursionistica Luca Franco che unisce narrazione e cammino sul territorio. In occasione della Prima D’Oc, l’escursione ad anello parte e arriva da San Pons, dove ha recentemente aperto un delizioso negozio l’Az. Agricola La Demuntina. Al termine dell’escursione, aperitivo con i prodotti delle aziende e artigiani di Demonte (Macelleria Spada, Az. Agricola La Fragolina, L’Ape D’Oc, I Lauri, La Demuntina). Il 4 maggio tornano le visite guidate a Palazzo Borelli, a Demonte, con due turni (ore 10.30 e 15.30), replicate anche il 17 maggio. Il 9 maggio l’appuntamento è nella stalla dell’Azienda Agricola Fiori dei Monti, con il monologo “La canzone della foresta di Chambons”, scritto e interpretato da Irene Borgna, seguito da una degustazione di formaggi e prodotti locali. L’11 maggio, spazio alla creatività con un Laboratorio di cianotipia per adulti condotto dalla fotografa Veruschka Verista, presso la Porta di Valle (Demonte).

Il 18 maggio il Consorzio rappresenta la Valle Stura al Salone del Libro di Torino, per gli eventi dedicati a Lalla Romano e non solo. Il pullman parte da Demonte, con fermate a Borgo San Dalmazzo e Cuneo, in collaborazione con Cuneo Alps. Chiude il mese il Corso di Crouset del 24 maggio, dedicato alla pasta tradizionale della valle, e la partecipazione al Mercato Europeo di Cuneo (24-26 maggio) con il food truck delle Frittelle di Marta e uno stand dei prodotti d’eccellenza della Valle Stura.

La Valle Stura è protagonista anche di numerose iniziative in collaborazione con enti partner. Dal 1° maggio riprendono le visite guidate al Forte di Vinadio, in collaborazione con Fondazione Artea. Il 10 maggio torna il Tajarè Trail, la gara di trail running competitiva (25 km) e non competitiva (9 km) e percorso e-bike lungo i sentieri del Bike Park Tajarè. Dal 9 all’11 maggio, l’Unione Montana Valle Stura partecipa al Cuneo Montagna Festival, con uno stand al Villaggio Alpino sabato e domenica per raccontare le novità estive. Il 16 e 17 maggio, il Comune di Demonte ospita il convegno tecnico-scientifico “Paesaggi futuri”, a cura del GAL Tradizione delle Terre Occitane, spin-off del Festival della Montagna di Cuneo: un’importante occasione di confronto tra enti, uffici tecnici, commissioni del paesaggio, professionisti, imprese e cittadini. Il 18 maggio, il Consorzio partecipa alla Festa della Birra Paese a Roccasparvera, organizzata dal Comune con Birra Anima: la parte food è curata in collaborazione con la panetteria La Fame. Infine, tra il 3 e il 4 maggio, Demonte ospita la rassegna “Prima D’Oc” organizzata da Occit’amo, con pranzi e cene della Pro Loco di Demonte (prenotazioni presso l’Ufficio Turistico).