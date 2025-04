Volley maschile Serie C: il VBC Mondovì espugna Santhià ed è a un passo dalla matematica promozione in B

Nell’ anticipo del campionato di Serie C, giocatosi venerdì sera, la capolista VBC Mondovì allenata da Massimo Bovolo e dal suo aiuto Raffaella Riba supera in trasferta il Santhià con un netto 3-0 (25-12,25-19,25-18). La gara è stata in parziale equilibrio soltanto in avvio dei tre set, poi i monregalesi hanno cambiato marcia e sono scappati via, conducendo senza eccessive difficoltà. In classifica generale, grazie alla conquista di questi ulteriori 3 punti, la capolista sale a quota 63 a +9 sull’ Acqui secondo, che però deve recuperare la gara con il Racconigi ultimo. Se gli acquesi non dovessero conquistare i 3 punti i monregalesi sarebbero matematicamente promossi in Serie B con 2 turni d’ anticipo, in caso contrario mancherebbe soltanto più 1 punto per raggiungere l’ ambito traguardo.

“Abbiamo giocata in modo ordinato e con l’ atteggiamento mentale giusto – commenta al termine coach Massimo Bovolo –, dimostrando una grande maturità e conquistando 3 punti davvero molto importanti e assolutamente non scontati. Di fronte avevamo una squadra che è in piena lotta per non retrocedere e che aveva estrema necessità di fare punti, ma noi siamo stati bravi ad imporre il nostro ritmo e a non adagiarsi al loro. Ora aspettiamo il risultato di Racconigi – Acqui, ma nel frattempo prepariamo la gara di sabato ad Acqui contro i nostri immediati inseguitori: una gara sicuramente difficile, ma che noi comunque vorremmo cercare di vincere.”

Assenti Matteo Basso e Bertano, Massimo Bovolo è partito con Polizzi in regia, Genesio opposto, Menardo e Garelli in banda, Caldano e Berutti centrali, Fenoglio libero, inserendo durante la gara Borsarelli per alzare il muro, Catena e Candela in seconda linea.

Nel primo set vi è equilibrio sino al 6 pari, poi i monregalesi cambiano marcia e vanno via, portandosi prima sull’ 11-7 con Menardo, poi sul 16-9 con un gran muro di Caldano, quindi sul 20-10 con un ace di Genesio. Dentro Borsarelli per alzare il muro e proprio un muro di Borsarelli vale il 24-11, mentre il punto del definitivo 25-12 è siglato da Garelli.

Nella seconda frazione i monregalesi partono lentamente e commettono qualche imprecisione di troppo, cosicchè il Santhià ne approfitta, portandosi prima sul 7-4 e poi sul 12-9. A questo punto i monregalesi forzano il loro ritmo di gioco e prima pareggiano sul 13-13 grazie ad un bel muro di Berutti, quindi si portano sul 16-13 grazie ad un bel muro di Caldano (parziale di 7-1). Un altro muro di Berutti vale il 19-14, uno di Menardo e Caldano il 24-17, mentre una battuta avversaria in rete fissa il punteggio sul definitivo 25-19, mentre entra Candela in battuta.

Nel terzo set i monregalesi partono forte e si portano sul 4-1 con un intelligente pallonetto di Genesio, quindi rallentano ed il Santhià ne approfitta, ottenendo la parità sul 5-5. L’ equilibrio resta sino al 10 pari, poi i monregalesi, con Catena in campo, cambiano marcia e vanno via, portandosi prima sul 14-10 proprio con un muro di Catena, poi sul 16-10 grazie ad un ace di Polizzi, successivamente sul 19-14 grazie ad un muro di Caldano, quindi sul 22-16 grazie ad un attacco vincente del neoentrato Borsarelli (sempre per alzare il muro) ed infine chiudono 25-18 grazie ad un attacco di Genesio, mentre entra nuovamente Candela in battuta.

Sabato penultimo impegno stagionale per la capolista VBC, che sarà ospite alle ore 20 dall’ Acqui secondo della classe. Se i termali dovessero conquistare i 3 punti nel recupero contro il Racconigi, i monregalesi dovrebbero cercare di portare a casa il punto che ancora mancherebbe per ottenere la promozione; viceversa se l’ Acqui dovesse perdere a Racconigi anche solo 1 punto, la partita sarebbe del tutto ininfluente per la classifica finale. In ogni caso i monregalesi cercheranno di vincere la gara e conquistare così il ventiduesimo successo stagionale.