Dai reali ai capi di Stato, il dress code ai funerali di Papa Francesco. Trump si distingue col blu

(Adnkronos) - A San Pietro il nero domina sovrano il dress code: capi di Stato, reali e istituzioni da tutto il mondo si sono raccolti nel lutto per i funerali di Papa Francesco. Tra mantiglie (il velo sul capo adottato per l'occasione da molte first lady e sovrane) e completi austeri, l'unica nota fuori dal coro arriva dagli Stati Uniti. Il presidente Donald Trump sceglie il blu e si distingue nel mare scuro dell'abbigliamento formale, con un completo color cobalto abbinato a camicia bianca e cravatta coordinata. Al suo fianco, la first lady Melania Trump è impeccabile in un soprabito doppiopetto nero, velo, occhiali da sole, guanti in pizzo e gli immancabili tacchi a spillo, impreziositi da gioielli sobri.

Il nero, colore del lutto, è categorico per i partecipanti. Per gli uomini l'etichetta impone abito scuro con cravatta nera lunga. Per le donne l’abito nero deve essere lungo e arrivare sotto il ginocchio, e gambe e braccia devono restare coperte. La regina di Spagna, Letizia Ortiz, esegue alla lettera ed è raffinata in abito nero, mantiglia e spilla argentata accanto al consorte, il re Felipe VI. La maggior parte dei leader politici rispetta il rigido dress code: dal presidente argentino Javier Milei, in completo e cravatta nera, accompagnato dalla sorella Karina in giacca dai revers di raso, al presidente della Repubblica italiana Sergio Mattarella, sobrio in abito nero e camicia bianca. Con lui la figlia Laura, in gonna nera midi, collant scuri e velo. La presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen, opta per un tailleur nero doppiopetto con bottoni dorati, mentre Giorgia Meloni, presidente del Consiglio italiano, sceglie un tailleur nero con capelli raccolti in uno chignon e collo adornato con eleganza da due laccetti.

Nella delegazione italiana anche il presidente del Senato Ignazio La Russa, in completo blu scuro, e il vicepremier Matteo Salvini, in nero. La première dame francese, Brigitte Macron, con grandi occhiali da sole, cappotto nero e collant velati, accompagna, in rigoroso total black, il marito Emmanuel Macron, mentre dal Principato di Monaco, presenti il principe Alberto II e la principessa Charlène, forse la più rigorosa nel rispettare l’etichetta: velo nero, tubino sotto il ginocchio, maniche lunghe, borsetta piccola e kitten heels. Per la famiglia reale inglese presenzia il principe William, in abito blu scuro, accompagnato dal primo ministro Keir Starmer. Diverso lo stile del presidente ucraino Volodymyr Zelensky, che mantiene il suo look più informale: giacca con tasche e camicia nera abbottonata. Nel giorno dell’ultimo saluto a Papa Francesco, l’uniformità del nero sancisce quindi la solennità del momento, pur con qualche eccezione.