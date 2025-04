E' morto Alberto Franceschini, tra i fondatori delle Brigate Rosse

(Adnkronos) - E' morto Alberto Franceschini, uno dei fondatori delle Brigate Rosse. A confermarlo è l'avvocato Davide Steccanella all'Adnkronos. La scomparsa è avvenuta l'11 aprile scorso. La notizia è stata diffusa solo oggi.

"L'ho saputo ora, mi hanno scritto dei suoi colleghi. Mi dispiace. Non sapevo stesse male" ha detto all'Adnkronos l'avvocato Ambra Giovene che in passato lo ha difeso. "È stata un'esperienza lontana, ma molto coinvolgente. Ero assai giovane e fu un incontro in cui non si sottrasse a un dialogo sulla sua esperienza di vita".