Il giorno dell’addio a Papa Francesco

ROMA (ITALPRESS) - Si sono conclusi i funerali di Papa Francesco. Alla cerimonia hanno assistito circa 250 mila persone in Piazza San Pietro secondo le stime della Santa Sede. Migliaia di fedeli in fila dalle prime luci dell'alba, varchi aperti intorno alle 5:30 per entrare in via della Conciliazione. Montati oltre 10 maxi schermi fino a Castel Sant'Angelo e piazza Risorgimento.Centinaia le delegazioni dei Paesi presenti, con in testa l'Argentina, paese d'origine di Papa Bergoglio, e l'Italia.Il cardinale Giovanni Battista Re ha presieduto nella Basilica di San Pietro i funerali. 91 anni, originario della provincia Brescia, Giovanni Battista Re è prefetto emerito della Congregazione per i vescovi e decano del collegio cardinalizio. Presente il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, entrambi in prima fila insieme al presidente del Senato, Ignazio La Russa, della Camera, Lorenzo Fontana, e il presidente della Corte costituzionale, Giovanni Amoroso. Leader e capi di Stato hanno preso posto sulla destra del sagrato in base al criterio dell'ordine alfabetico dei Paesi in lingua francese.Tra i presenti anche il presidente americano Donald Trump, insieme alla moglie Melania. Al termine della funzione il trasferimento del feretro del Santo Padre nella Basilica di Santa Maria Maggiore. Un lungo corteo tra le strade del centro storico di Roma, fino al Colle Esquilino.- Foto: Ipa Agency - (ITALPRESS).