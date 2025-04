Ceva, una conferenza per prevenire l’osteoporosi: “Mi piego ma non mi spezzo”

Sensibilizzare, informare, prevenire. Sono questi gli obiettivi dell’incontro organizzato dall’Avo di Mondovì per lunedì 5 maggio 2025, alle 17.30, presso il Salone delle Conferenze della Biblioteca di via Pallavicino 11 a Ceva. Il tema al centro sarà l’osteoporosi, una delle patologie più diffuse nella popolazione, soprattutto tra le donne dopo la menopausa, ma sempre più spesso anche tra gli uomini.

All’appuntamento interverranno la dottoressa Ines Meineri, endocrinologa, il dottor Alessandro Domenico Quercia, nefrologo, il fisioterapista Stefano Pelazza, il medico di medicina generale Filippo Ferreri e la dottoressa Maria Chiara Dante, dietista, tutti professionisti dell'ASL CN1. Un team di specialisti che offrirà ai partecipanti consigli pratici su come riconoscere e contrastare quello che viene definito il “ladro silenzioso”, capace di sottrarre minerale alle ossa rendendole fragili, fino a provocare fratture e compromettere gravemente la qualità della vita.

"Oltre alle consuete attività dei nostri volontari nell’assistenza ai pazienti in ospedale, nelle case di riposo, nei centri diurni e al domicilio delle persone anziane, abbiamo deciso di promuovere incontri con la popolazione per diffondere conoscenze utili alla prevenzione dei mali più comuni" – spiega Giuseppe Bertone, presidente dell'Avo di Mondovì.

L'osteoporosi, pur essendo insidiosa, può essere prevenuta adottando uno stile di vita sano, curando l'alimentazione, favorendo l'assunzione di vitamina D attraverso l’esposizione al sole e utilizzando strumenti diagnostici che consentano di intercettare per tempo l’indebolimento dell’apparato scheletrico. L'incontro sarà l’occasione per approfondire come ridurre il rischio di cadute e fratture, in particolare al femore, che con l’avanzare dell’età diventano eventi sempre più frequenti e potenzialmente invalidanti.

L’Avo monregalese, attiva nell'area del Cebano, è presente con i suoi volontari nell'ospedale di Ceva, nel Centro diurno, nella Comunità e nella RSA di Mombasiglio, portando sostegno concreto alle persone più fragili.

Sostenere l'Avo Mondovì è possibile anche attraverso il 5x1000 indicando il codice fiscale 93016820040 nella prossima dichiarazione dei redditi. "Unisciti a noi e diventa volontario Avo: un amico in più accanto a chi è più fragile", è l'invito dell’associazione.

Per informazioni è possibile contattare il numero 334 1112372, scrivere una mail a avomondovi@libero.it o visitare il sito www.avomondovì e i profili social su Facebook e Instagram.