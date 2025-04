Le Acli di Cuneo si associano al dolore di tutti per la scomparsa di Papa Francesco

Nel giorno del Lunedì dell’Angelo, un angelo è volato in cielo

La morte improvvisa di Papa Francesco ha lasciato tutti i cristiani e non solo, sgomenti e tristi.

Il mondo ha perso un grande protagonista, difensore della Pace, dei poveri, dei bambini, dei perseguitati, degli ultimi.

Come scritto sui Social dalle Acli Nazionali, in ricordo dell’incontro del 1° giugno 2024: “Papa Francesco ci ha affidato i poveri, gli ultimi, ci ha chiesto di mantenere il nostro stile popolare. Ci ha esortato a non stancarci di chiedere la pace. Tutte cose che avevamo in comune con lui. È stato proprio un Papa delle Acli”.

Il presidente delle Acli cuneesi Elio Lingua, appresa la notizia della scomparsa del Pontefice ha scritto: “Oggi un grande Uomo ci ha lasciato, un uomo che ha avvicinato la Chiesa agli uomini, saremo tutti un po' più soli, ma sapremo portare avanti i suoi insegnamenti. Grazie Papa Francesco”.

Ci mancherà la sua spontanea ironia con la quale spesso condiva le omelie e le relazioni sociali. Amico delle Acli, ha lasciato un impegno di fedeltà al quale ci sentiamo vincolati. Lo sentivamo vicino a noi come un padre di famiglia, da ascoltare con attenzione e, al termine dei suoi discorsi, non mancava mai di augurarci il buon pranzo. Ci ha sempre chiesto di pregare per lui e per il suo impegnativo ministero; adesso preghiamo insieme a lui che ci guarda dal cielo.

Francesco è il Papa che ci ha “curati” nell’anima durante la pandemia, ha saputo comprendere e “curare” le ferite dello spirito, le debolezze, i dolori e le miserie della nostra vita quotidiana.

Lo ha fatto parlando a ciascuno di noi, sostenendoci, rincuorandoci, come un padre e un pastore.

Come ha fatto con le parole della Via Crucis del Venerdì Santo, e con l’omelia pasquale. Fino all’ultimo istante, ha condiviso il tormento per le guerre e l’instancabile, sofferto grido per la pace: dall’Ucraina invasa, alle sofferenze del popolo di Gaza, fino ai conflitti esplosi o dimenticati nel mondo.

Le Acli cuneesi parteciperanno con il cuore a tutte le prossime manifestazioni di addio e di affetto verso questo grande Papa, di origini piemontesi, come si è sempre definito orgogliosamente.

Ora tocca a noi.

A Dio, Papa Francesco