Baseball Serie B, il JFK Mondovì concede il bis: doppia vittoria a Lodi

È ancora un JFK Mondovì meraviglioso quello che, nella seconda giornata di campionato, strapazza gli Old Rags di Lodi a casa loro. Dopo l’esordio di lusso contro la Catalana, i ragazzi di Leo Marconi concedono il bis con un altro match chiuso per manifesta superiorità: sul 20-7 al settimo inning, infatti, la partita viene interrotta.

Partenza razzo per i monregalesi, capaci di segnare subito sette punti grazie a due fuoricampo firmati da Sebastian Fontana e Pedro Padilla, a cui si sono aggiunte le valide di Federico Lingua, Marco Ghiglia e Pietro Gianoglio. Nei tre inning successivi il JFK ha accusato una flessione, permettendo a Lodi di rimontare fino al 7 pari al quinto inning. La reazione dei monregalesi è stata però immediata: ripresa la marcia, hanno incamerato punti su punti fino a chiudere l’incontro sul 20-7.

Sul monte di lancio, ottime le prove del giovane Davide Calcagno, che ha contenuto gli avversari fino al terzo inning, e di Gregorio Cebotari, subentrato con successo fino alla fine.

Nella seconda partita, il JFK si è imposto ancora una volta con autorità, chiudendo il match al nono inning sul punteggio di 13-0. Lodi ha sofferto fin dall’inizio l’aggressività dei monregalesi, già avanti 4-0 al primo inning. Superlative le prestazioni di Pedro Padilla, Agustin Kramer e Sebastian Fontana in attacco, con una progressione costante che ha portato al largo vantaggio finale. Da segnalare anche in difesa le prove convincenti sul monte di Luca Franceschini e dello stesso Padilla.

"Due ottime gare – commenta coach Leo Marconi – in cui abbiamo brillato confermando quanto di positivo fatto nel nostro esordio. Ora piedi per terra e concentrazione massima per il prossimo impegno che ci vedrà affrontare i brianzoli del Club Altopiano Baseball Seveso."