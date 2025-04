Calcio Serie D: penultima giornata, pesante sconfitta per il Fossano

Disputata la penultima giornata sui campi del girone A di Serie D.

Pesante sconfitta per il Fossano che cade in casa contro il Chieri in una sorta di spareggio salvezza. Blues piegati in zona Cesarini da un gol di Edera per lo 0-1 finale che fa precipitare la squadra di Pala all'ultimo posto in classifica.

Perde di misura anche il Bra, sul campo del Borgaro (1-0) mentre il Saluzzo supera, con identico punteggio, la NovaRomentin.

I RISULTATI DELLA 37^GIORNATA

Asti-Chisola 1-0

Borgaro-Bra 1-0

Varese-Cairese 0-0

Fossano-Chieri 0-1

Imperia-Vogherese 0-0

Oltrepò-Derthona 1-1

Saluzzo-NovaRomentin 1-0

Sanremese-Gozzano 0-1

Vado-Lavagnese 0-1

Riposa: Albenga

CLASSIFICA: Bra 78, NovaRomentin 68, Gozzano 64, Lavagnese 63, Vado 62, Varese 61, Ligorna 58, Saluzzo 49, Chisola 47, Asti 45, Derthona 44, Sanremese 42, Oltrepò 40, Imperia 38, Vogherese, Cairese 34, Chieri, Borgaro 28, Fossano 26