Cheerleading, fantastici Titans ai mondiali con il Team Italy

La settimana appena conclusa ha visto protagonisti quindici atleti della Palestra Titans impegnati con il Team Italy agli ICU Worlds di Orlando (Florida, USA), i mondiali di cheerleading.

Uno splendido quarto posto è stato raccolto da Carola Farinasso, Giorgia Rinaldi, Roberta Bosio e Sara Massa nel senior all girl elite guidato da Giulia Nervo, coach sempre proveniente dalla Palestra Titans. Dopo il terzo punteggio nella semifinale e una prestazione maiuscola in finale abbiamo sperato tutti in una medaglia che è mancata per un soffio.

Tanta era l’aspettativa anche per il senior coed elite, il team figlio del bronzo di tre anni fa e allenato ancora una volta dalla coach di Alba Cheer Francesca Topino, nel quale sono scesi in pedana ben undici atleti della Titans (Francesco Cordero, Giulia Nervo, Isabella Deltetto, Luca Sacchero, Manuela Tituccio, Matilde Ferrero, Matteo Bosio, Matteo Bussolino, Matteo Giordi, Silvia Guerra, Tommaso Prati).

Il nono posto finale è poco veritiero rispetto ad programma che da subito ha puntato a creare un esercizio molto competitivo, ma ha subito diversi intoppi lungo il percorso a cui coach e atleti hanno sempre reagito con determinazione e carattere. Dopo il sesto punteggio con una prestazione quasi perfetta in semifinale, nella finale di venerdì 25 Aprile il team si è giocato il tutto per tutto apportando alcune variazioni all’esercizio per puntare al podio, ma la pedana ha respinto l’assalto con la nona piazza finale.

Da segnalare anche l’esperienza nell’esperienza vissuta da Isabella Deltetto: alla sua prima partecipazione ai mondiali, è stata la portabandiera dell’Italia durante la cerimonia di inaugurazione.

È stato un programma, quello del team Italia cheerleading, fortemente voluto e sostenuto con piena assunzione di responsabilità da Alba Cheer, che ha visto collaborare per tutta la stagione quarantotto atleti provenienti da otto diverse società sportive. La strada tracciata è quella giusta, è mancata la ciliegina sulla torta: l’indiscusso valore tecnico degli esercizi e quanto dimostrato sul campo sono assoluta testimonianza della bontà del percorso; due finali su due raggiunte e il miglior risultato italiano di sempre con il team all girl permettono a testa alta di rendere onore al merito delle altre compagini presenti, in un cheerleading mondiale che cresce a velocità della luce.