Tennis, il Country Cuneo parte con un pareggio prezioso in Serie B2

Buona la prima per il Country Club Cuneo nel campionato di Serie B2 maschile. All’esordio, dopo il turno di riposo nella giornata inaugurale, è arrivato un prezioso pareggio per 3-3 contro il CUS Genova, sui campi di casa. A risultare determinanti sono stati i doppi, che hanno permesso di ricucire uno score parziale di 1-3 al termine dei singolari.

Il punto in apertura è arrivato grazie al giovane Pietro Casciola, che ha superato Alessandro Costa con un’ottima prestazione, chiudendo sul 6-3 6-4. Non è riuscito invece a festeggiare l’esordio con i nuovi colori sociali Francesco Pansecchi, che ha ceduto in due set (7-6 6-3) al genovese Tommaso Metti. Molto equilibrato e spettacolare il duello tra Andrea Gola, talento cresciuto sui campi del Country, e Denis Spiridon. Gola ha iniziato meglio, portandosi avanti di un break, ma Spiridon ha rimontato chiudendo il primo set al dodicesimo gioco. Nella seconda frazione si è arrivati al tie-break, vinto dal cussino per 7 punti a 5. Più netto invece il successo di Andres Gabriel Curletti (CUS Genova) su Francesco Barbieri, con il punteggio di 6-2 6-0.

La reazione del Country è arrivata decisa nei doppi. Francesco Pansecchi e Alessio Delfino hanno superato Spiridon e Curletti con un solido 6-1 6-4, mentre Andrea Gola e Pietro Casciola hanno regolato Metti e Costa per 6-4 6-0, regalando così il pareggio finale al team cuneese.

"Una partita iniziata in salita – ha commentato il presidente del Country Club Cuneo Piercarlo Musso – ma chiusa bene con una gran prova di carattere dei ragazzi che hanno strappato un meritato pareggio. Un ringraziamento ai nostri partner, Casciola Gioielli 1950 e Dino Bikes".

Ottimo risultato anche per la squadra femminile di Serie C, che ha conquistato un buon pareggio per 2-2 contro il Momy Sport Village di Rivalta.