Inter-Roma, alle 15 il big match di San Siro: la diretta

(Adnkronos) - A San Siro ci sono in palio punti pesantissimi in ottica scudetto e corsa Champions. L'Inter, appaiata al Napoli a 71 punti in vetta alla classifica, ospita la Roma nel big match del 34° turno di Serie A: la squadra di Inzaghi va a caccia dei tre punti per tornare almeno per qualche ora in testa in solitaria (alle 20:45 gli azzurri affronteranno il Torino al Maradona). Non può sbagliare nemmeno la squadra di Ranieri: i giallorossi sono settimi a 57 punti, a -3 dal quarto posto del Bologna. Per continuare a sperare nella qualificazione alla prossima Champions, ai giallorossi serve la vittoria.

La squadra di Inzaghi arriva dalla sconfitta in campionato contro il Bologna e dal pesante ko in semifinale di Coppa Italia contro il Milan, un 3-0 costato l'eliminazione dal torneo. Gli uomini di Ranieri arrivano invece del successo per 1-0 contro il Verona, nell'ultimo turno di campionato