MotoGp, Alex Marquez vince a Jerez e vola in testa al Mondiale. Bagnaia terzo

(Adnkronos) -

Alex Marquez trionfa nel Gp di Spagna, centra il primo successo della carriera in MotoGp e balza in testa alla classifica del mondiale, scavalcando il fratello Marc Marquez, scivolato al terzo giro e poi solo 12°, dopo una gara in rimonta. Lo spagnolo, in sella alla Ducati del team Gresini, si impone davanti al francese della Yamaha Fabio Quartararo e a Francesco 'Pecco' Bagnaia con la moto ufficiale della scuderia di Borgo Panigale.

Quarto posto per lo spagnolo della Ktm Maverick Vinales che si lascia alle spalle Fabio Di Giannantonio con la Ducati del team VR46 e due compagni di marca, il sudafricano Brad Binder e il connazionale Pedro Acosta. Alex Marquez guida la classifica iridata con 140 punti, 1 in più del fratello e 20 in più di Bagnaia.