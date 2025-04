Premier League, Tottenham ko 5-1 e Liverpool campione con 4 giornate d'anticipo

(Adnkronos) - Il Liverpool è campione d'Inghilterra con 4 giornate d'anticipo sulla conclusione della Premier League. I 'Reds' conquistano la matematica certezza del titolo grazie al successo casalingo ad Anfield Road sul Tottenham sconfitto con un netto 5-1. Al vantaggio degli 'Spurs' con Solanke al 12' replicano Diaz al 16' Mac Allister al 24', Gakpo al 34', Salah al 63' e l'autogol di Udogie al 70'. In classifica, dopo 34 giornate, il Liverpool sale a 82 punti, 15 in più dell'Arsenal secondo e 20 in più del Newcastle terzo.