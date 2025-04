A Serra Pamparato le note dei giovani musicisti confermano l'eccellenza del Concorso di Chitarra "Ansaldi" [FOTO]

Grande entusiasmo e partecipazione al 49° Concorso di Chitarra “sac. Maestro Giovanni Ansaldi” che si è svolto, lo scorso fine settimana, nelle valli monregalesi con la solenne cerimonia di premiazione, domenica mattina, nella chiesa di Serra Pamparato.

Un evento che, ogni anno, richiama partecipanti di talento da tutta Italia e che, anche per l'edizione 2025, ha ricevuto il plauso delle istituzioni. Alla manifestazione musicale hanno, infatti, portato il loro saluto il senatore Giorgio Maria Bergesio, la consigliera regionale Giulia Marro, il consigliere comunale e provinciale ORocco Pulitanò e i sindaci della vallata: Emiliano Negro (Roburent), Andrea Giaccone (Torre Mondovì), Franco Borgna (Pamparato), la consigliera di Paola Prucca (Montaldo Mondovì), insieme ad altri amministratori del territorio.

Squisite esecuzioni di musiche di ogni età hanno animato l'edizione 2025 del concorso che, negli anni, ha visto e ospitato giovani talenti e che si è aperto, fra le mura preziose della Chiesa Parrocchiale di San Giacomo in Roburent, la nella serata del 25 aprile.

Qui un folto e attento pubblico, composto da appassionati, concorrenti e musicisti esperti provenienti da tutta Italia, ha potuto assistere al concerto inaugurale del concorso che, quest'anno, è stato affidato alle chitarre della professoressa Federica Artuso, concertista vicentina apprezzatissima e pluripremiata soprattutto per le sue iniziative discografiche anche a livello internazionale. Si parla di chitarre al plurale, perché la concertista si è affidata all'utilizzo in successione di tre strumenti diversi, da lei adoperati sulla scia di un interesse e di una passione dedicata alla rivalutazione degli strumenti storici. Nell’occasione sono state adoperate una Antonio de Torres Papier-Mâché (copia del liutaio Fabio Zontini) e due strumenti originali, una René Lacote del 1835 e una Enrique Garcia del 1917.

La serata, quindi, ha offerto al pubblico non soltanto un magico momento di artistica emozione, ma ha anche uno spazio di notevole interesse culturale. A ciò si aggiunge anche l’affascinante programma proposto, interamente dedicato a figure di compositrici del passato, arricchito ulteriormente da pagine dedicate da importanti autori uomini a diverse figure femminili. Qualcosa, quindi, che si sente davvero assai di rado e che ha suscitato il grande interesse dei presenti.

Il concerto si è aperto con l'esecuzione del Testament de Amelia di Llobet e di alcuni brani con titoli al femminile di Tárrega e Ponce, per poi proseguire con pezzi delle compositrici Emilia Giuliani e Maria Luisa Anido. Di quest’ultima sono state proposte anche riuscite trascrizioni da Mozart e altri autori, per finire poi con una Danse rythmique di Ida Presti e un bis finale.

Domenica, infine, dopo prove e saggi che sono durati per tutto il week end e sono stati ospitati nei diversi comuni, a Serra Pamparato sono stati svelati i vincitori.

I PREMIATI

Per la Categoria A , riservata ai concorrenti fino ai 14 anni, dove si sono distinti giovani musicisti promettenti, capaci di emozionare pubblico e giuria con talento e personalità si sono distinti:

Margherita Abello, proveniente da Revello, che è stata premiata come concorrente più giovane, dimostrando già spiccate qualità musicali che fanno intravedere ottime prospettive di crescita artistica.

Una Menzione speciale è andata a Asia Boetti di Mondovì, per la sua solida impostazione tecnica e l'eccellente presenza sonora, che hanno evidenziato una maturità esecutiva non comune.

Il 3° premio ex aequo è stato assegnato a due giovani artisti: Ayanna Le Bolloc’h di Varese, premiata per l’espressività e la bellezza del suono, e Flavio Derenale di Barge, che si è distinto per l’accurata interpretazione dei brani di Satie e Paganini e per l’attento controllo delle dinamiche musicali.

Con il 2° premio, Pietro Ravotti Flavio di S. Albano Stura ha confermato il suo valore, esibendo buone qualità musicali e un temperamento deciso, elementi che ne hanno caratterizzato l'interpretazione.

Il 1° premio ex aequo è stato infine assegnato a Francesco Feltrin di Caneva (PN) e Giada Guerini di Albino (BG). Feltrin ha impressionato la giuria per la sua sensibilità musicale, precisione e impostazione impeccabile, mentre Guerini ha conquistato con la maturità interpretativa e la forza espressiva del suo suono.

Un’edizione che ha confermato come la passione per la musica, unita allo studio e al talento, sappia già esprimersi al meglio anche tra i più giovani.

Nella categoria B (dai 15 ai 18 anni) si sono distinti due giovani talenti:

Filippo Parrella di Arzignano (VI) ha ottenuto il 2° premio, riconosciuto "per il suono bello e ben articolato e per la capacità di concentrazione", mentre Noam Wolff di Milano si è aggiudicato il 1° premio, grazie "alla maturità, alla bella gestione degli abbellimenti e all'elasticità del fraseggio". Noam ha eseguito magistralmente il Preludio e Allemande dalla Suite in Re minore di Silvius Leopold Weiss.

Per la categoria C (senza limiti di età):

Marco Mullano di Sebargius (CA) ha ottenuto il 3° premio ex aequo, per "la sensibilità musicale e la buona gestione del suono", ricevendo inoltre un particolare apprezzamento per l'esecuzione del brano d'obbligo; Marlon Adriano di Alba ha condiviso il 3° premio ex aequo, premiato "per aver affrontato con lodevole costanza di rendimento un programma ben diversificato"; Nicolò Bertano di Borgo San Dalmazzo ha conquistato il 1° premio, dimostrando "maturità interpretativa in un programma di grande complessità", che includeva l’esecuzione di Invocation y Danza di Joaquín Rodrigo.

Categoria "Giovani Concertisti" (fino a 35 anni)

Nella categoria dedicata ai Giovani Concertisti (età non superiore ai 35 anni) si sono distinti tre musicisti di grande talento: Bishal Nigra di San Giusto Canavese (TO) ha ottenuto il 3° premio, grazie "alla profonda sensibilità che dà il meglio di sé nei momenti riflessivi e intimistici"; Jacopo Figini di Riccò del Golfo (SP) si è classificato al 2° posto, premiato "per consapevolezza e maturità, sostenute da un'ottima preparazione stilistica, musicale e tecnica" e Juri Santangelo di Firenze ha conquistato il 1° premio, distinguendosi "per l'espressività, il virtuosismo e la fantasia che hanno caratterizzato una prova ricca di slancio e varietà timbrico-sonora".

Categoria "Musica d’Assieme"

Nella sezione dedicata alla Musica d’assieme (formazioni in duo), sono stati assegnati importanti riconoscimenti:

Il Duo formato da Marco Mullano di Sebargius (CA) e Fabio Siddi di Cagliari ha ricevuto una menzione speciale, "per aver dato inizio a un percorso che si dimostra fondato su basi promettenti".

Il Duo formato da Michelangelo Ghedin e Teresa Gaspatini, entrambi di Caluire et Cuire (Francia), si è aggiudicato il 2° premio, grazie "all'eccellente preparazione e precisione dimostrata in un repertorio vario e di estrema difficoltà per entrambi gli strumentisti".

Il Duo composto da Nicolò Bertano di Borgo San Dalmazzo e Gabriele Viada di Cuneo ha conquistato il 1° premio, premiato "per aver realizzato soluzioni sempre efficaci nel dare struttura al fraseggio, creando un dialogo musicale ricco e convincente".

Sono state inoltre assegnate inoltre due menzioni ex aequo nella categoria individuale a Michelangelo Ghedin (sassofono) come Miglior non chitarrista e a Gabriele Viada (fisarmonica) come Miglior non chitarrista.

"Esprimiamo profonda gratitudine a quanti hanno contribuito a rendere valida la edizione 2025 del Concorso Nazionale di Chitarra “Ansaldi” - dice Romolo Garavagno, presidente della onlus “col. Giuseppe Cordero Lanza di Montezemolo” che cura l'organizzazione dell'evento -. Grazie al sostegno economico da parte di enti bancari, di moltissimi enti per quanto riguarda i la fornitura di coppe e premi, nonché generi vari, indispensabili per la buona funzionalità. Grazie alle autorità che hanno reso omaggio ai bravi e giovani studenti di chitarra, che hanno potuto verificare il livello dello studio e dell’impegno sociale dei concorrenti e delle Commissioni di esami. Grazie alle autorità comunali di Roburent e al personale che ha svolto servizi anche nel giorno festivo del 25 aprile, per accogliere giovani provenienti da ogni parte d’Italia, per raggiungere il centro di prove a San Giacomo, dalla stazione di Mondovì.

Ultimo ma non certo per importanza grazie alla professoressa Roxana Morcosanu, iscritta al Concorso “Ansaldi” nel 2010, durante la edizione svolta a Garessio, già Diplomata ad un Conservatorio Musicale Rumeno e a quello di Trieste, che è rimasta da sempr legata alla manifestazione, assicurando la sua valida capacità musicale ed organizzativa, ottenendo iscrizione di buoni allievi tra i concorrenti, ma più importante la presenza quale Commissario in varie categorie e ricoprendo parimenti diverse funzioni logistiche di grande utilità e signorilità. Gli organizzatori hanno trovato in lei un ottimo punto di riferimento per la promozione dell’evento. Massimamente precisa, ha saputo risolvere molti problemi che ostacolavano la buona vita della manifestazione. Mamma della bellissima Clara, di appena 6 mesi, non ha potuto impegnarsi nella edizione corrente, ma il Concorso Ansaldi scalpita per riaverla nello staff organizzativo degli anni a venire".