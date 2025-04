Consigli antitruffa: a Bra incontro informativo per la popolazione

E’ in programma giovedì 8 maggio, alle 15 nella sede del quartiere Oltreferrovia di Bra (in via Fratelli Rosselli 5), l’incontro “Consigli antitruffa”.

Si tratta di un appuntamento informativo rivolto a tutta la popolazione, che vedrà la partecipazione e l’intervento dell'Arma dei Carabinieri di Bra e di facilitatori digitali.

L’obiettivo è quello di sensibilizzare la cittadinanza in merito agli accorgimenti da adottare per evitare truffe e raggiri.

L’evento, ad ingresso gratuito, si inserisce nell’ambito dei cicli formativi "PNRR - Misura 1.7.2 Servizi di Facilitazione Digitale".

Maggiori informazioni scrivendo alla mail: info@retefacilitazionedigitale.it o chiamando il numero: tel. 0171/1680375