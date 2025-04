Cuneo, il Consiglio comunale inizia ricordando la Liberazione, Papa Francesco e monsignor Cavallotto

Inizia nel segno della celebrazione e del ricordo il Consiglio comunale della città di Cuneo per il mese di aprile. Negli interventi iniziali del Presidente del Consiglio Marco Vernetti si sono ricordati gli 80 anni della Liberazione, la figura di Papa Francesco e di monsignor Giuseppe Cavallotto.

“Bello aprire così questa seduta di Consiglio – ha detto la sindaca Patrizia Manassero -: l’esercizio del ricordo è indubbiamente parte dell’identità del nostro mandato”.

“Ringrazio tutte e tutti i consiglieri che hanno partecipato alla sfilata della sera del 24, momento di celebrazione davvero molto importante, agli appuntamenti istituzionali del 25 e del 26 aprile – ha proseguito la sindaca -. Speriamo poi che le immagini dell’incontro dei leader mondiali, a Roma, per il funerale di Papa Bergoglio siano premonitrici di pace vera non solo per il teatro Russo-Ucraino e per quello di Gaza. Infine, ricordiamo Cavallotto, che nell’esercizio del dibattito e del confronto ha sempre rispettato il ruolo laico dell’amministrazione comunale”.

Alla fine dello spazio dedicato alle commemorazioni la sindaca ha ricordato anche Franco Marino, suocero dello stesso Vernetti, recentemente scomparso.