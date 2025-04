Expo Live, tre giorni tra arte, sostenibilità e imprese: Alba rilancia il suo impegno green [FOTO]

Si è concluso ieri, domenica 27 aprile, l’evento Expo Live, una “tre giorni” ricca di incontri, talk, musica e commistioni tra arte, sostenibilità, ambiente e imprenditoria. A organizzarla il giovane team di Wild Life Protection ETS, associazione ambientalista nata tre anni fa con l’ambizione di fare ambientalismo in una formula diversa dal solito, approcciandosi al mondo, anche alle grandi istituzioni, con propositività e ottimismo. Da questa idea l’associazione ha portato avanti molte attività, dall’educazione ambientale nelle scuole fino a programmi per la promozione della sostenibilità, passando per campagne mirate di promozione sui social.

Expo Live, un’idea vincente per la sostenibilità

Nell’aprile 2023 ha preso vita "EXPO della Sostenibilità", un programma costituito da diversi eventi con l’obiettivo di essere un punto di riferimento per la sostenibilità a 360° sul territorio di Alba. Attraverso workshop, conferenze, esposizioni, talk ed eventi di intrattenimento, "EXPO della Sostenibilità" è diventato un ponte che amplifica ogni voce del pensare sostenibile: dai ragazzi alle aziende, dalle associazioni alle istituzioni. Il format e lo spirito innovativo del progetto lo hanno portato all’attenzione di importanti figure istituzionali ed enti territoriali che, già per due anni, hanno riconosciuto in "EXPO della Sostenibilità" un punto di incontro stimolante e propositivo. Dal 25 al 27 aprile si è svolto EXPO LIVE, parte della terza edizione del programma, in concomitanza con Vinum, festival internazionale del vino. EXPO LIVE ha rappresentato l’occasione ideale per affrontare il tema della sostenibilità ESG nella filiera vitivinicola, un tema oggi sempre più centrale per l’economia e la cultura del territorio. Per presentare in modo accessibile dati complessi relativi alla sostenibilità del settore, alcuni artisti emergenti, studenti del Liceo Artistico "Pinot Gallizio" di Alba, hanno realizzato opere che interpretano in chiave simbolica e visiva diversi aspetti del tema: potente strumento comunicativo per sensibilizzare e rendere più consapevoli i visitatori.

Expo Live, protagonisti

Durante gli Expo Live Talks, momenti di confronto con esperti del settore, imprenditori e aziende virtuose hanno condiviso la loro esperienza e il loro impegno verso pratiche sostenibili. La giornata di venerdì 25 aprile è iniziata alle ore 9 con due ore di formazione aziendale, dedicate ai temi della ristorazione sostenibile, a cura di Nausicaa – Sostenibilità d’Impresa, e della sicurezza sul lavoro, in collaborazione con ASL CN2. Nel pomeriggio, alle ore 16, si è tenuta l’inaugurazione ufficiale della mostra artistica, primo momento istituzionale dei tre giorni, alla presenza del sindaco di Alba Alberto Gatto, del presidente dell’Ente Fiera di Alba Axel Iberti, e del dirigente del liceo Roberto Buongarzone.

La giornata di sabato 26 aprile è stata dedicata alle imprese del territorio, con talk che hanno visto protagoniste aziende e cantine impegnate nella sostenibilità, tra cui Gruppo Mozzone, Polofoodwine, Cantina Anselmo, Gemini Project, Cantina Matilde, Cantina Bolmida e Cantina Massucco. Tra gli interventi anche Langa Experience, che ha portato il suo contributo al programma della giornata. È seguito un momento riservato a Confindustria Cuneo per la promozione di una graphic novel dedicata al tema dei rifiuti.

Domenica 27 aprile è stata invece incentrata sul mondo del volontariato e sulla tutela del paesaggio. Sono intervenuti il Gruppo Fotografico Albese, l’Associazione Manganum, la Consulta del Volontariato di Alba, l’assessore al volontariato del Comune di Alba Donatella Croce, il Centro recupero ricci La Ninna, l’associazione Langa Silvatica, l’azienda Robin Wood e l’agenzia Lamoro.

La giornata si è conclusa con la sezione "Comunicare la sostenibilità", con l’Ente Fiera di Alba, rappresentato dal presidente Axel Iberti e dal direttore generale Stefano Mosca. A chiusura delle giornate di venerdì 25 e domenica 27 aprile, giovani talenti musicali selezionati in collaborazione con Be-Street e Radio Alba hanno animato il palco, offrendo al pubblico un’ulteriore espressione artistica e coinvolgente.

Expo Live, il commento del presidente

"La prima edizione di questo format è stata un successo, una bella preview in vista di EXPO della Sostenibilità in programma dal 22 al 24 maggio" commenta il presidente di Wild Life Protection ETS Stefano Alessandria, "diverse centinaia di persone hanno animato la Expo Bubble nel cortile della Maddalena: alcuni per godere della mostra, altri per ascoltare gli oltre trenta talk proposti nel corso delle tre giornate. EXPO LIVE rappresenta una grande novità nel modo di parlare di sostenibilità, portandola in un evento apparentemente non dedicato alla tematica. Spero che questo successo possa essere un precedente positivo per stimolare futuri nuovi spazi da dedicare al tema sostenibilità nelle grandi attività di questo territorio. Questo sarebbe l'obiettivo ultimo: non fare tanti eventi sulla Sostenibilità, ma saper trovare e raccontare la sostenibilità nei vari contesti in cui si trova o va promossa, che siano eventi, fiere, progetti o attività culturali".