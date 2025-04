L'associazione Mondonuova organizza un incontro per conoscere il nuovo codice della strada

L'Associazione Culturale Mondonuova, nell’ambito del format "Mondonuova TALKs", promuove l'incontro pubblico "Nuove regole del Codice della Strada", rivolto a cittadini e conducenti, per comprendere in modo chiaro e approfondito le novità introdotte dal Codice della Strada 2024.

L’appuntamento è fissato per venerdì 9 maggio alle ore 20.45 presso la Sala Scimè di Mondovì (C.so dello Statuto, 15).

"In un momento storico in cui l'Unione Europea si pone traguardi ambiziosi — dicono dall'associazione - ridurre del 50% le vittime della strada entro il 2030 e raggiungere zero vittime entro il 2050 — crediamo sia essenziale rendere tutti più consapevoli dei cambiamenti in atto. Perdere la patente oggi è facile, riconquistarla molto più complicato. Le nuove regole sono severe: chi arriva a zero punti deve rifare da capo l'esame di teoria e pratica, con prove oggi molto più selettive e rigorose. È quindi fondamentale conoscere bene le modifiche in arrivo per evitare errori costosi e non farsi trovare impreparati".

Durante la serata si affronteranno:

· Guida sotto effetto di alcol e droghe (nuove regole e controlli)

· Effetti dei farmaci sulla capacità di guida

· Uso del cellulare alla guida e relative sanzioni

· Sistema della patente a punti e mini-sospensione automatica

· Le difficoltà nel riottenere la patente oggi

· Le novità sulle penalizzazioni per eccesso di velocità

"Il nostro obiettivo - concludono da MondoNuova - è spiegare in modo chiaro cosa cambia, sfatando fake news e informazioni approssimative, che rischiano di creare solo confusione. Proprio per questo, al termine degli interventi, sarà previsto anche un momento di domande e confronto diretto con il pubblico".

Interverrano: la Dott.ssa Vala Poloni, medico; il Comandante della Polizia Locale, Domenica Chionetti e l'Avvocato Mario Bovetti.

La serata sarà moderata da Silvia Manassero. Ingresso libero.