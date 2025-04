Mercoledì nel Duomo di Cuneo l'ultimo saluto a monsignor Cavallotto, vescovo emerito

E' stata allestita nel Vescovado nuovo di Cuneo, in via Amedeo Rossi, la camera ardente per mons. Giuseppe Cavallotto scomparso ieri, domenica 27 aprile. Aveva 85 anni e negli ultimi due la sua salute era peggiorata fino al ricovero lo scorso lunedì presso l'ospedale Santa Croce di Cuneo, dove è deceduto. Resterà aperta oggi e domani, lunedì 28 e martedì 29 aprile dalle 9 alle 19.

Sempre domani, martedì 29 aprile, si terrà la Veglia di preghiera alle ore 20.30 presso la chiesa Cattedrale di Cuneo.

Le Esequie saranno celebrate nella chiesa Cattedrale di Cuneo mercoledì 30 aprile alle ore 10, con partenza alle ore 9.45 dal Vescovado nuovo.



I funerali saranno presieduti da monsignor Franco Lovignana, presidente della Conferenza Episcopale Piemontese, mentre i cardinali Repole e Marengo, impegnati a Roma per il prossimo Conclave per l'elezione del futuro Papa, hanno espresso la massima partecipazione insieme al cardinale Semeraro.



Il vescovo della Diocesi Cuneo-Fossano, monsignor Piero Delbosco, successore di Cavallotto lo ricorderà nell'omelia.



“Ricorderò la sua figura – spiega Delbosco -, il suo impegno come uomo di Dio, la sua attenzione ai sacerdoti e ai diaconi. Instancabile, era sempre presente nelle attività della Diocesi e nei ritiri, ma per me è stato soprattutto un valido e importante collaboratore. Ci confrontavano continuamente e mi ha accolto come un fratello”.



A lungo professore di catechetica a Roma ha anche scritto due libri, lasciati in eredità alla Diocesi cuneese come “Il grido dei profeti”. L'ultimo, invece, riassume alcuni salmi che avrebbero assolto la funzione di guida per i parroci, ma per completare l'opera manca il salmo 92 che sarà recuperato da monsignor Delbosco e appositamente ripreso durante la celebrazione della sepoltura, per poi inviarlo a pubblicazione.