Rinnovato il consiglio direttivo dell'Avis Garessio: Giuseppe Venturino riconfermato presidente

Si è insediato ufficialmente insediato lo scorso 6 marzo il nuovo Consiglio Direttivo Avis Garessio, eletto per il quadriennio 2025-2028. Alla guida dell’associazione è stato riconfermato Giuseppe Venturino, affiancato dalla vicepresidente Viola Balbo, con delega al Gruppo Giovani, dai tesorieri Renata Gonella e Gianluigi Canavese, e dal segretario Paolo Carrara.

Fanno parte del Direttivo anche i consiglieri Sebastiano Maritano, Matteo Maritano, Mirko Dani, Edoardo Bellino, Ugo Rubaldo e Fiorenzo Balbo. Un gruppo motivato e ben rappresentato anche sul fronte generazionale, pronto ad affrontare un nuovo ciclo associativo con entusiasmo e spirito di servizio.

Grande soddisfazione è stata espressa dal Presidente Venturino per i risultati raggiunti nel 2024: la sezione conta oggi 122 soci donatori attivi e ha registrato 250 donazioni nel corso dell’anno, un dato significativo per una realtà di piccole dimensioni come quella garessina. Di particolare rilievo anche l’ingresso di 18 nuovi iscritti, in larga parte giovani che si sono avvicinati per la prima volta al gesto della donazione.

Proprio i giovani stanno diventando una risorsa sempre più preziosa per Avis Garessio. Il Gruppo Giovani – composto da ragazze e ragazzi come Sebastiano Maritano, Matteo Maritano, Samuele Salvatico, Chiara Odasso e Gianluigi Canavese – è oggi attivo e in crescita. Si tratta di giovani che hanno deciso di dedicare tempo ed energie alla promozione della cultura del dono, con idee nuove, sensibilità e spirito di comunità.

Grazie anche alla presenza di rappresentanti giovani all’interno del Direttivo e al supporto diretto della vicepresidente Viola Balbo, l’associazione punta a coinvolgere sempre più nuove generazioni attraverso iniziative locali, incontri e progetti di sensibilizzazione.

Il 2025 sarà inoltre un anno speciale: ricorre infatti il 65° anniversario della fondazione della sezione Avis di Garessio. Il Direttivo è già al lavoro per organizzare momenti celebrativi che coinvolgeranno la cittadinanza, valorizzando il lungo cammino percorso e rilanciando l’impegno verso il futuro.

In un tempo in cui la richiesta di sangue è costante, donare è un gesto semplice, gratuito e fondamentale per salvare vite. Avis Garessio invita tutti i cittadini, in particolare i più giovani, ad avvicinarsi alla donazione: bastano pochi minuti per fare qualcosa di davvero importante.

Fondata su principi di solidarietà e partecipazione civica, l’Avis – Associazione Volontari Italiani del Sangue – è presente capillarmente sul territorio nazionale e rappresenta da anni un punto di riferimento anche a Garessio. La sezione locale è da sempre attiva nella promozione della cultura del dono e nel coinvolgimento di nuovi donatori, con una particolare attenzione ai giovani.

Per informazioni o per scoprire come diventare donatori, è possibile contattare la sede Avis di Garessio o visitare i canali ufficiali dell’associazione.